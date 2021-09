Megaoperatie om Zwolse stadsdijken te verstevigen en te verhogen: "Nodig om in 2050 droge voeten te houden"

De stadsdijken in Zwolle moeten de stad beschermen tegen hoog water in het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwartewater. In totaal zijn de dijken bijna negen kilometer lang. Hiervan wordt 7,5 kilometer in de komende jaren aangepakt, omdat ze niet voldoende sterk zijn. Bovendien voldoen deze dijken niet aan de huidige eisen van waterveiligheid. Het waterschap is al sinds 2016 bezig met het maken van plannen om de dijken te versterken. Dit doet WDODelta samen met de aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ).

Wensen bewoners

De vijf zogeheten deeltrajecten die aangepakt worden zijn de dijken bij de Mastenbroekerbrug, James Last Flat, Holtenbroekerdijk, Industrieweg en Keersluis. Het ontwerp van de aanpassingen vergde het nodige denkwerk, omdat de ruimte beperkt is: de dijken lopen namelijk door bedrijventerrein Voorst, Holtenbroek en een stukje landelijk gebied van Westerveld. "Bij dit laatste gebied moeten we bijvoorbeeld rekening houden met de regels voor een Natura2000-gebied", stelt De Bruijn. "De dijk bij Holtenbroek wordt ook aangepast aan de wensen die bewoners hebben. Zo komt daar een dijkglijbaan en is er een zitrand, zodat mensen er ook kunnen zitten."

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft bewoners betrokken bij het ontwerp (Foto: RTV Oost)

De vijf delen hebben eigen uitdagingen. Zo moet de dijk bij de Russenweg en de Scania-haven bij bedrijventerrein Voorst met een meter worden opgehoogd, terwijl de dijk bij Holtenbroek eigenlijk al hoog genoeg is. "Hier zijn we op uitgekomen aan de hand van allerlei berekeningen en modellen", vertelt de omgevingsmanager.

Mensen die regelmatig gebruik maken van de dijken, zullen de werkzaamheden wel merken. Alle dijken moeten worden afgegraven. Is het niet voor het plaatsen van damwanden, dan moet de complete grasmat vervangen worden. "Daaronder leggen we dan een dikke kleilaag aan, zodat de dijk stevig genoeg is voor het hoge water."

Nog genoeg werk

WDODelta is één van de vijf waterschappen in Nederland die de meeste kilometers dijk moet aanpassen aan de nieuwe eisen. Volgens De Bruijn is dit niet omdat het waterschap de afgelopen decennia te weinig heeft gedaan aan het onderhoud van dijken. "Dit heeft te maken met voortschrijdend inzicht. Bovendien zijn wij een waterschap met veel dijk aan rivieren, zogeheten primaire keringen. Daar is veel te doen."

De dijken moeten worden opgehoogd om te voldoen aan de verwachtingen in 2050 (Foto: RTV Oost)

Meer dan 100 miljoen

Het is nog niet bekend hoe duur het project gaat worden. In 2019, voordat het definitieve ontwerp op tafel lag, stond de teller al boven de 100 miljoen euro. "Maar hoeveel het gaat worden, kan ik nog niets zeggen. Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld de prijzen van staal en andere grondstoffen", legt De Bruijn uit.

Op 14 oktober is er in het wijkcentrum van Holtenbroek een informatiebijeenkomst voor bewoners over de plannen. Daarna ligt het vanaf 18 oktober op het provinciehuis ter inzage. Volgens de planning beginnen de werkzaamheden in de tweede helft van 2022. In 2024 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.