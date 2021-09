'Geen coronapas maar een polsbandje om overal te kunnen stappen in Zwolle'

Niet telkens je coronapas tevoorschijn toveren, maar een polsbandje waarmee je alle kroegen en restaurants in Zwolle in mag. Als het aan ChristenUnie Zwolle ligt komt er een centraal gelegen checkpoint waar mensen een polsbandje kunnen ophalen. Daarmee zouden ze de rest van de avond overal naar binnen kunnen. De CU Zwolle volgt daarmee het voorbeeld van de gemeente Alkmaar, die dat systeem sinds afgelopen weekend hanteert.

In Alkmaar is sinds dit weekend een checkpoint op het centraal gelegen Waagplein te vinden. Daar kunnen mensen hun coronapas laten zien in ruil voor een stempel of een polsbandje. Daarmee kunnen ze alle cafés en restaurants naar binnen. Mensen die niet gevaccineerd zijn, kunnen zich bij het checkpoint laten testen, waarna ook zij een toegangsbandje krijgen.

Brief aan het college

ChristenUnie Zwolle ziet wel wat in dit polsbandjessysteem. In een brief aan het college stelde de partij een aantal vragen met betrekking tot handhaving van de nieuwe maatregel. In deze brief kwam de partij ook met de vraag of het college bereid zou zijn het voorbeeld van Alkmaar te volgen. De CU Zwolle hoopt daarmee horecaondernemers te ontlasten. Tegelijkertijd zou het ook de drempel verlagen voor inwoners die van Testen voor Toegang afhankelijk zijn.

Lange rijen

In het eerste weekend dat mensen verplicht waren een coronatoegangspas te laten zien, ontstonden er volgen ChristenUnie Zwolle direct lange rijen voor Testen voor Toegang, ook in Zwolle. De partij denkt dat die rijen drempelverhogend werken voor mensen die afhankelijk zijn van deze testlocaties. Daarnaast ondervonden horecaondernemers ook hier en daar de nodige weerstand als zij mensen om hun toegangspas vroegen.