Steptalent Sven Hans uit Hengelo, op weg naar het WK

De 14-jarige Sven is vele malen sneller dan zijn leeftijdsgenoten en dus traint hij inmiddels mee met de senioren van Stepteam Twente.

Onze Wereld Kampioen

Op weg naar het WK volgend jaar in Estland, want dat is het doel. Dat Team Expeditie Oost een video heeft mogen maken van dé Wereld Kampioen in spé is dan ook vrij aannemelijk. "Het ging hard, onmeunig hard, maar het is me gelukt om het talent van Sven te vangen in beeld", aldus verslaggever Esther Rikken. Check het resultaat (een aanrader!)