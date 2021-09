Eigenaar Bruins kijkt terug op eerste stapavond: "Het was geweldig om de mensen terug te zien"

Op maandagmorgen ligt het sop op de grond, maar is de bierlucht nog goed aanwezig in een lege zaal van Dancing Bruins. Gisteravond hebben hier na maanden wachten 2750 mensen genoten van een avond uit. Eigenaar Patrick Bruins staat met een voldaan gevoel naar de lege zaal te kijken. "Super joh! we waren volledig uitverkocht! Het was geweldig om de mensen terug te zien''. Vlak voordat de deuren geopend werden hoorde Bruins de jongeren al vanaf een afstand aankomen. ''Ik hoorde jongeren op de fiets al schreeuwen "back to Bruins". Dat geeft me een heel goed gevoel''.

QR Code

De QR-code die de gasten moesten laten zien, leverden geen problemen op bij Bruins. "We hadden buiten een plein staan waar veertig mensen aan het werk waren om alle codes en de ID kaarten te checken. Overal werd je gecheckt, maar daar had de jeugd absoluut geen problemen mee''. Uiteraard had Bruins er rekening mee gehouden niet alles meteen allemaal goed zou gaan, maar tot opluchting van de discotheekeigenaar zijn probleem totaal niet aan de orde geweest.

Day After

Gisteravond nadat de mensen weg waren begon in Bruins al de schoonmaak van de zalen. En ook vanmorgen vroeg waren schoonmakers ook alweer van de partij. De laatste lege flessen werden weggegooid en er ging nog een keer een dweil door de zalen van het complex. Ook de toiletten hadden nog even een goede schoonmaakbeurt nodig. "We zijn vanmorgen al vroeg begonnen, want ook dat hoort erbij na een avond stappen''. Met een grote glimlach ook the day after. ''we zijn er weer, ouderwets dit, dikke kroam''.