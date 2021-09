Muurschilderingen in stationshal Kampen worden weer zichtbaar

Volgens Martijn Sollie van Stichting Spoor naar Werk is het stationsgebouw historisch erg interessant. "Het is gebouwd in 1912. Het was een cadeautje van de NCS, het spoorwegbedrijf dat toen een spoorlijn naar Kampen wilde aanleggen. Kampen wilde geen stoptrein, maar werd overgehaald met dit dure stationsgebouw, veel te groot eigenlijk voor de stad Kampen."

De binnenkant was versierd met vele muurschilderingen, maar deze zijn in de jaren zestig met een laag latex aan het oog onttrokken. Gelukkig had de schilder die deze klus op moest knappen een vooruitziend oog. Met de gedachte dat men nog wel eens spijt zou kunnen krijgen, gebruikte hij verdunde latex. "Dat is nu een voordeel, want het is makkelijker te verwijderen. We weten niet hoeveel er nog echt in tact is en hoeveel er misschien gereconstrueerd moet worden."

Cibab

De restauratie van de muurschilderingen wordt aangepakt door leerlingen van kunstvakschool Cibab. Deze gaan in november beginnen met het herstellen van het oude interieur.

Daarnaast krijgt het hele gebouw weer een functie. Zo is het de bedoeling dat de loods naast de stationshal, die vroeger werd gebruikt om post te sorteren, een museale functie krijgt. De stationshal zelf wordt volgens Sollie een "salon". "Mensen kunnen hier wat eten en drinken, we gebruiken alleen biologische en lokale producten. En ook is het mogelijk om hier te gaan zitten werken. We zorgen voor een goede internetverbinding."