Trainer Jaap Stam ontslagen bij FC Cincinnati

Jaap Stam is niet langer de trainer van het Amerikaanse FC Cincinnati. De trainer uit Kampen stond met zijn ploeg voorlaatste in de Eastern Conference van de MLS, de Amerikaanse competitie.

Stam wist met zijn ploeg slechts vier keer te winnen in 25 duels. "We zijn van mening dat een verandering in het leiderschap op dit moment in het beste belang van de club is, en een nieuwe algemeen directeur zal de zoektocht naar een nieuwe trainer leiden", aldus een verklaring van de club.

De club bedankt Stam 'voor alles wat hij heeft gedaan voor FC Cincinnati tijdens zijn tijd hier'. "We zijn een ambitieuze club en we blijven gefocust op het bereiken van onze doelen, waarvan de eerste is om van Cincinnati een kampioensstad te maken. We wensen hem het beste omdat hij nu naar huis kan gaan om bij zijn familie te zijn."

Ook assistent Said Bakkati moet vertrekken bij de Amerikaanse club. Stam en Bakkati stonden sinds mei 2020 onder contract bij Cincinnati. Gerard Nijkamp haalde hen toen naar de club. Nijkamp is zelf inmiddels ook al weg.