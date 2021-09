MSG Koeriers ziet af van kort geding tegen gemeente Enschede

Aanleiding voor het aanspannen van een kort geding was het mislopen van een nieuwe gunning voor de postbezorging en koeriersdiensten. Gemeente Enschede besloot na een nieuwe aanbesteding het bezorgen van post en pakketten bij MSG weg te halen en de opdracht per 1 januari 2022 aan een ander postbedrijf te gunnen.

MSG startte een bezwarenprocedure bij de rechter, omdat de gemeente met de keuze voor een ander bedrijf de sociale werkvoorziening in Enschede fors in de wielen rijdt. Bij MSG werken tientallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die via de sociale werkvoorziening DCW in Enschede bij MSG worden gedetacheerd. Door het wegvallen van de postbezorging en koeriersdiensten zijn hun banen onzeker geworden.

Focus op nieuwe projecten

Directeur Arjan Kleizen van MSG zegt zich nu vooral te willen richten op nieuwe projecten op gebied van post, pakketten en logistiek in plaats van de strijd aan te gaan met de gemeente Enschede. "We willen ons nu focussen op onze eigen mensen en iedereen binnen ons bedrijf ook in de toekomst een passende werkplek kunnen bieden."

"We hadden het voor de rechter kunnen uitvechten met Enschede, maar de uitkomst van de rechtszaak is hoogst onzeker en dan win je nog steeds niks voor je mensen. We hadden ook de hoop dat Enschede de afgelopen tijd de verantwoordelijk zou nemen voor de mensen die via de sociale werkvoorziening bij ons werken, maar ook dat is niet gebeurd. Dan is het denk ik nu de beste keuze voor MSG dat het bedrijf zich gaat richten op andere potentiële toekomstige opdrachten, waarbij we nieuw werk realiseren voor onze medewerkers", aldus directeur Kleizen.

Hij geeft toe dat Enschede een grote klant was van MSG, maar dat er meer spelers op de markt zijn waarvoor MSG al werk uitvoerde. "We willen proberen dat verder uit te bouwen."

Hernieuwde samenwerking

Kleizen sluit een hernieuwde samenwerking van MSG met de gemeente Enschede niet bij voorbaat uit. "De focus ligt op een toekomst waarin een partnership met gemeente Enschede een rol blijft spelen. En daarnaast op een toekomst waarin MSG als sociaal bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid blijft nemen met betrekking tot alle medewerkers, dus ook de werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt."