Teslabestuurder komt op verkeerde weghelft N36 en veroorzaakte dodelijk ongeval: "Dacht dat ik 'm op de autopilot had gezet"

Werd een 35-jarige man uit Mariënheem afgeleid door zijn telefoon toen hij vorig jaar maart met zijn Tesla een ernstig verkeersongeluk veroorzaakte op de N36 ter hoogte van Beerze. Of dacht de man dat hij de autopilot, een programma van Tesla waarbij een auto automatisch afstand houdt en tussen de lijnen blijft, had aangezet? Voor de rechtbank in Zwolle zei de man dat hij dacht dat de Tesla op de autopilotstand stond.

De officier van justitie heeft een werkstraf van 240 uur en een rijontzegging van 1 jaar geëist.

Enorme impact

De gevolgen van deze mogelijke vergissing hadden een enorme impact. De 35-jarige kwam in een flauwe bocht van de N36 met de neus van zijn voertuig op de verkeerde weghelft terecht. Daar reed een tegemoetkomende vrachtwagencombinatie die hem niet meer kon ontwijken. De combinatie rolde door de klap om en boorde zich in een bestelbus die achter de 35-jarige reed. De 36-jarige bestuurder van de bus overleefde de klap niet, de bijrijder raakte zwaar gewond. De 35-jarige Teslabestuurder raakte zelf niet gewond.

Zoals vaker bij verkeersongevallen is wat er precies misging niet helemaal duidelijk geworden. Duidelijk is dat de 35-jarige veroorzaker, na een lastige ochtend met slecht nieuws van een gynaecoloog, aan het werk ging. In de auto belde hij met een collega om een lopende zaak door te nemen.

Seconde voor fatale klap

Uit onderzoek van de politie aan de black box van de Tesla is duidelijk geworden dat de man 19 seconden voor het ongeval de cruise control aanzette. Zeventien seconden daarna was er een kleine stuurbeweging terwijl het erop lijkt dat de telefoon één seconde voor de fatale klap uit de USB-aansluiting gehaald werd.

De bestuurster van een tegemoetkomende auto vertelde de politie dat ze de indruk had dat de bestuurder van de Tesla wilde inhalen. "Ik dacht nog, oh jee, wat doe je nou" vertelde de getuige.

Dubbel doorgetrokken streep

De 35-jarige ontkent dat hij wilde inhalen, de man komt regelmatig over de N36 en zegt dat er een dubbele doorgetrokken streep op de weg staat. Of hij nou handsfree belde of niet, dat zegt de man niet meer te weten. Het heeft er veel van weg dat de 35-jarige met zijn hoofd bij andere zaken was en erop vertrouwde dat de autopilot van zijn Tesla kleine vergissingen wel zou corrigeren. Tegenover de rechtbank zei de man "dat zou kunnen".

De weduwe van de omgekomen man vertelde in een emotioneel betoog over de dag van het ongeluk en haar leven sindsdien. Hoe ze de ochtend van de vierde maart erachter kwamen dat er nog maar twee boterhammen in huis waren en beiden wilden dat de ander die mee nam. En hoe ze diezelfde avond, na het horen van het slechte nieuws, thuis met de familie gebogen zat over een folder om een kist uit te zoeken.

Wereld steeds kleiner

Op het moment van het dodelijke ongeluk was de weduwe zwanger, ze kreeg echter een miskraam. Ook de uitbraak van corona, een paar dagen na de begrafenis, had veel impact op het leven van de vrouw. "Mijn hele wereld werd nog eens kleiner. "Ik besef heel goed wat de gevolgen zijn" zei de 35-jarige. "Ook al ben ik zelf gezond, er gaat geen dag voorbij zonder dat ik er aan denk wat er gebeurde."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak