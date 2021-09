Programma: Overijsselse derby's in het amateurvoetbal, handbal en volleybal

Betaald voetbal

In de Eredivisie speelt FC Twente al op vrijdagavond. Het gaat dan op bezoek bij FC Groningen. De andere drie Overijsselse clubs komen op zaterdagavond in actie. Go Ahead Eagles gaat naar RKC, Heracles ontvangt Willem II en PEC Zwolle speelt thuis tegen Heerenveen.

Amateurvoetbal

HHC Hardenberg staat na zes speelrondes dertiende in de Tweede Divisie. Zaterdag komt nummer tien Jong FC Volendam op bezoek. In de Derde Divisie is er voor Excelsior'31 en Staphorst een uitwedstrijd. VVOG en Sparta Nijkerk zijn respectievelijk de tegenstanders. Op zondag gaat HSC'21 op bezoek bij Hercules. In de hoofdklasse B op zaterdag staat het Overijsselse duel tussen SC Genemuiden en Berkum op het programma. DETO gaat op bezoek bij Flevo Boys.

Vrouwenvoetbal

In de Vrouwen Eredivisie staat speelronde 5 op het programma. De verrassende koploper is PEC Zwolle en die ploeg gaat vrijdag op bezoek bij sc Heerenveen. FC Twente speelt die avond thuis tegen Excelsior.

Basketbal

De basketballers van Landstede Hammers komen deze week alleen op woensdag in actie. De Zwolse ploeg, die afgelopen zondag begon met een nederlaag, speelt dan bij BAL, dat de eerste twee duels won. De vrouwen van Jolly Jumpers begonnen ook met een verliespartij en zaterdag is Binnenland, dat ook verloor, de tegenstander.

Handbal

Bij de handbalsters staat er een Twentse derby op het programma in Borne ontvangt Borhave DSVD uit Deurningen op zondagmiddag. Kwiek gaat zaterdag op bezoek bij SEW.

Softbal

De softbalsters van Tex Town Tigers strijden met nog twee speelronden te gaan voor plek drie in de hoofdklasse. Zaterdag is Amsterdam Pirates in een dubbele confrontatie de voorlaatste tegenstander. Een week later sluit de ploeg de competitie in Enschede af met een duel tegen Onze Gezellen.

Volleybal

Voor de volleybalsters start komend weekend het seizoen in de Eredivisie. Apollo 8 en Eurosped staan direct tegenover elkaar in Borne. De wedstrijd van Set-Up'65 tegen Regio Zwolle gaat niet door vanwege trieste familieomstandigheden.

Waterpolo

De waterpolomannen van Het Ravijn hebben nog geen punt verloren. Zaterdag gaat het op bezoek bij ZPC Amersfoort, dat twee van de eerste drie duels won. Het duel van de vrouwen is verplaatst en dus heeft die ploeg een weekend vrij.