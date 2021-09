Van vogel tot snoek, Betty en Ferry redden in Kampen élk dier in nood

De 24 uursdienst begint rustig. Van zeven uur 's avonds tot hetzelfde tijdstip de volgende dag staat de ambulance voor hun woning. Ze zijn meer dan collega’s. ‘‘Het begon vier jaar geleden’’, vertelt Betty. ‘‘Ik was vrijwilliger bij Dierenasiel Zwolle en Ferry dierverzorger. Inmiddels wonen we samen in Elburg, met onze huisdieren. Regelmatig nemen we dieren mee naar huis zodat ze bij ons op kunnen knappen.’’

We hebben elkaar zelfs tussen de dieren ontmoet! Betty Vlase, vrijwilliger bij Dierenambulance Kampen

Ferry is nog steeds dagelijks in het asiel te vinden en is daarnaast hondentrainer en gedragsdeskundige. ‘‘Een hele andere tak van sport, maar juist dat vind ik zo tof.’’ Betty werd parttime dierenartsassistente. ‘‘Toch ging ik weer terug naar het asiel. Ik miste het contact met de dieren. Toen ik hoorde dat ze chauffeurs zochten voor de ambulance, sprak me dat meteen aan.’’

De redders in nood werden afgelopen weekend een dag gevolgd! Bekijk hier het verslag:

Tweede bus

Dierenambulance Kampen valt onder het Zwolse asiel en rijdt in de gehele gemeente. Sinds 3 september hoort daar een tweede bus bij. Bedrijfsleider Geesje van den Berg moest snel handelen. ‘‘De Dierenbescherming reed in de gemeentes Raalte, Olst-Wijhe, Dalfsen en Ommen. Onverwachts stopten ze ermee.’’ Van den Berg pakte het noodgedwongen op. ‘‘Geen ambulance? Dat kan niet! Gewonde dieren en zwerfdieren worden dan niet opgehaald, met grote consequenties voor inwoners en dieren.’’

Steeds vaker weten mensen ons te vinden. Via alarmnummer 114 en via ons eigen nummer. Geesje van den Berg, bedrijfsleider Dierenasiel Zwolle

Stichting DierenLot stelt de bussen beschikbaar. Van den Berg: ‘‘Je begrijpt dat we met deze extra taak nog meer dierenhulpverleners, vrijwilligers nodig hebben.'' Via de social media en website wordt druk gezocht naar chauffeurs, bijrijders en centralisten. ''Als dierenambulance zijn we dag en nacht in touw. We doen dit met een bevlogen groep vrijwilligers, zonder al deze mensen zijn we nergens.’’

In de bus liggen alle benodigdheden om dieren mee te kunnen helpen (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Spannend

Normaal gesproken verloopt een dienst in het weekend niet zo druk volgens Betty, die inmiddels coördinator bij de ambulance is. Dit keer is dat anders. Rond twee uur 's middags krijgen ze een melding binnen: ‘‘Er zit een snoek vast onder een brug in Kampen’’. Eenmaal op locatie zien ze al snel dat ze het niet alleen af kunnen. ‘‘We hebben waterdichte pakken, maar weten niet hoe diep het water is. Bovendien hebben we geen ladder.’’ Daarop wordt de brandweer ingeschakeld.

‘‘Het is best spannend’’, concludeert Ferry. ‘‘Iedere dag verschilt. Je houdt van alles in je handen. De ene keer is het een muisje, de andere keer een hond. Je moet wel gek zijn van dieren en durven.’’ Vandaag was het dus een vis die de hulp van de twee nodig had. ‘‘Dat hebben we nog niet meegemaakt. Ook niet dat we contact moesten zoeken met de brandweer.’’

Onder veel belangstelling werd zaterdag geprobeerd een snoek in Kampen te bevrijden (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Er is geen rust om bij te komen, want de volgende melding dient zich aan. Uit IJsselmuiden. Het gaat om een aangereden vogel die van de weg kon worden gehaald. Hop, de bus weer in. In een woonwijk wordt geparkeerd. Een man en vrouw komen aangelopen. ‘‘Niemand stopte’’. De vleugel van de gevonden meeuw lijkt gebroken en het onfortuinlijke diertje wordt naar Stichting Vogel en Egelassiel Kampen gebracht. Ferry: ‘‘Hier werken we mee samen, net zoals met Stichting Flappus in Zwolle.’’ Gaat ’ie het redden? ‘‘Een vleugel is altijd lastig.’’

Ook het ophalen van overleden huisdieren hoort erbij. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Voldoening

De meeuw blijft achter terwijl de ambulance verdergaat richting Zalk. Hier ligt een overleden kat langs de weg. ‘‘Het is niet alleen maar leuk’’, stelt Betty terwijl ze het beest controleert op een chip. De kat wordt al omsingeld door tientallen vliegen. ‘‘Helaas, niet gechipt. Dat zie je vaker in dit soort landelijke gebieden. Ze komen dan van de boerderij.’’ Aangereden katten zien ze veel. ‘‘We leggen ze in de vriezer bij het asiel. Er komt een foto online te staan, mochten de baasjes de kat zoeken.’’

Met deze bus wordt gereden in de gemeente Kampen. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Af en toe heeft ze het moeilijk met het dierenleed. ‘‘Als een dier het haalt, dan maakt dat het weer goed. Zo redde ik een jong poesje dat er slecht aan toe was. Toch knapte het diertje op en was later zelfs herplaatsbaar. Wat me nog meer is bijgebleven, is de redding van een otter die weer kon worden vrijgelaten in de natuur. Dat geeft ontzettend veel voldoening.’’