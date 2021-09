Biodiesel Kampen mogelijk internationale schakel in biodieselfraude

De eerder veroordeelde biodieselfraudeur C.B. uit Harderwijk is mogelijk een belangrijke schakel in internationale biodieselfraude. Oud-directeur C.B. wilde in hoger beroep gaan, maar werd intussen vastgezet omdat er een nieuw strafonderzoek is gestart. De failliete biodieselgigant, die mede gevestigd was in Kampen, wordt ervan verdacht een belangrijke speler te zijn in de internationale biodieselfraude.

Eerder werd C.B. veroordeeld tot dertig maanden cel waarvan tien voorwaardelijk. Zijn vrouw en financieel directeur kregen een taakstraf. Deze week staat C.B. samen met drie oud-medewerkers uit Kampen, Wijhe en Mariënheem opnieuw voor de rechter. Dit keer in de rechtbank van Amsterdam. Zij worden ervan verdacht deel te hebben genomen aan een criminele organisatie.

Bij de eerste zitting, die maandag van start ging, wees C.B. meermaals naar zijn compagnon G.R. als brein achter het witwassen, vervalsen van facturen en het frauderen met certificaten voor biodiesel. Volgens C.B. was G.R. de expert van de wet- en regelgeving van biodiesel en geloofde hij G.R. toen hij zei dat je 'biodiesel' met dubbeltelling in Groot-Brittannië kon verkopen. Er gingen volgens C.B. pas alarmbellen af toen G.R. in 2018 hetzelfde trucje ook in Nederland, België en Duitsland wilde uitvoeren.

Dubbeltelling

De overheid stimuleert het leveren en inboeken van biobrandstof door middel van dubbeltelling van hernieuwbare energie (HBE). HBE’s kunnen gecreëerd worden door het toevoegen van verschillende biobrandstoffen aan reguliere fossiele brandstoffen.

De HBE's worden bijgeschreven in het Register van Energie voor Vervoer (REV). Bedrijven hebben een rekening in REV nodig om HBE's te houden en te verhandelen. De waarde van één HBE wordt geschat op ongeveer elf euro.

Geen kennis van zaken

Volgens C.B. en zijn oud-medewerkers waren zij niet op de hoogte van de stand van zaken rondom het frauderen met certificaten en zijn zij gestopt met het verkopen van niet-gecertificeerde biodiesel toen zij G.R. niet langer geloofden en een collega aan de bel trok. Deze oud-collega en medeverdachte heeft verstand van de wet- en regelgeving van het verkopen biodiesel.

Dezelfde collega spreekt dit tegen en benoemt dat hij vanaf het begin dat hij werkzaam was bij C.B. meermaals de zaken rondom dubbeltelling en de verkoop van niet-gecertificeerde biodiesel ter sprake heeft gebracht, maar geen reactie kreeg. Nadat hij een 'dikke loonsverhoging' had gekregen, durfde hij niet zich niet meer expliciet uit te spreken: bang voor mogelijke gevolgen. Volgens deze medewerker kreeg hij van C.B. te horen: "Take it or leave it, daar is anders de deur".

Verdwenen

G.R. is met de noorderzon vertrokken. Zijn advocaat weet momenteel ook niet waar hij verblijft. Er is een vermoeden dat hij zijn onderkomen in Dubai heeft betrokken. De officier van justitie vroeg zich af wat het nut ervan is om G.R., die eerder dit jaar in Engeland aangeklaagd is voor corruptie, op te sporen. Volgens de officier van justitie houdt hij toch zijn lippen stijf op elkaar.

Vanuit de verdediging werd het verzoek gedaan om getuigen opnieuw te horen. Het verzoek om de accountantsgroep van Ey, die de boekhouding deed, twee getuigen in Duitsland en de veel genoemde G.R. op te roepen werd afgewezen door de rechter.

Vervolg

De rechtbank in Amsterdam heeft aankomende weken ingepland voor deze omvangrijke rechtszaak van C.B. en zijn oud-werknemers.

[article:Failliete:Failliete Biodiesel Kampen overgenomen door Sunoil uit Emmen]