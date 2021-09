Fel woondebat in Enschede: meer oog voor ‘betaalbare woningen’ en einde aan kamerverbod

Huizen te koop, foto is genomen in Enschede. Woningmarkt / makelaars (Foto: TC Tubantia / Frans Nikkels)

Er komt een 'aanvalsplan' dat erop gericht is om wonen in Enschede 'betaalbaar' te houden voor alle inkomens. Dat is de uitkomst van het jaarlijkse woondebat - de laatste raadsvergadering onder voorzitterschap van burgemeester Onno van Veldhuizen - waarbij de emoties soms hoog opliepen.

In dezelfde vergadering maakte de gemeenteraad gisteravond ook een einde aan het kamerverbod. Sinds eind 2019 gold, in afwachting van nieuw beleid, een stop op nieuwe kamerverhuurpanden om verkamering tegen te gaan. Die nieuwe regelgeving is er nu.

Klem op de woningmarkt

Ook in Enschede is wonen een veelbesproken thema. Veel (jonge) Enschedeërs zitten vast: ze kunnen met de huidige huizenprijzen geen hypotheek krijgen. Op elke sociale huurwoning van de corporaties De Woonplaats, Domijn of Ons Huis die vrijkomt, reageren via het lotingsysteem gemiddeld tussen 250 en 500 mensen. In alle nieuwbouwplannen die nu enigszins bekend zijn - een toevoeging van 4.800 woningen - wordt concreet gesproken over de bouw van 50 huizen in de prijscategorie tot 200.000 euro en ruim 1.350 woningen in de sociale huursector.

Dan weet u toch ook wel dat we mensen moeten zoeken die ook de lokale belastingen kunnen betalen en we niet miljoenen aan kwijtscheldingen weer nodig hebben? Joost Nijhuis, VVD Enschede

Te weinig, vinden PvdA, GroenLinks en CDA. Met een aanpassing op de woonvisie van Enschede willen ze afdwingen dat er oog blijft voor de woningzoekenden die geen huis kunnen kopen of vastlopen in hun zoektocht naar een huurwoning. De aanpassing werd door een ruime meerderheid gesteund. Alleen VVD en Burgerbelangen stemden tegen. "Enschede gaat haar stad betaalbaar houden, voor alle inkomen, zowel huur als koop", is de opdracht van het college. Daarvoor moet er een apart aanvalsplan worden opgesteld.

'Bubbeltje'

Hoewel het amendement van PvdA, GroenLinks en CDA op veel steun kon rekenen, verliep de discussie over betaalbare woningen niet zonder slag of stoot. In felle bewoordingen betichtte VVD-raadslid Joost Nijhuis indiener Yara Hümmels (PvdA) ervan vanwege haar werk bij Humanitas Onder Dak 'te veel in een bubbeltje' te verkeren. "Eén op de drie huizen in Enschede is al sociale huur. We staan in de top tien armste steden", aldus Nijhuis. "Dan weet u toch ook wel dat we mensen moeten zoeken die ook de lokale belastingen kunnen betalen en we niet miljoenen aan kwijtscheldingen weer nodig hebben? We hebben dus inwoners nodig die een bijdrage leveren."

In het sluitstuk van de raadsvergadering is de gemeenteraad ook akkoord gegaan met het nieuwbouwplan Leuriks-Oost. In het gebied tussen de Gronausestraat, de Oostweg en de Keppelerdijk worden 74 woningen gebouwd in het dure segment (boven 310.000 euro). De kavelgroottes beginnen bij 500 vierkante meter.

Wethouder Jeroen Diepemaat (VVD) is overtuigd van het principe van doorstroming in de woningmarkt. Juist door meer huizen te bouwen in het duurdere segment (meer dan 320.000 euro) en de vrije huursector komen er volgens hem ook woningen aan de onderkant van de markt vrij omdat mensen doorgroeien naar een duurdere woning. Hümmels: "In theorie en als je zeeën van tijd hebt, dan is dat mooi. Maar onze stad verander je niet door mensen klem te zetten, maar door betaalbare woningen te bouwen."

Strengere regels kamerverhuur

De discussie over het opheffen van het kamerverbod ging wat soepeler. Bijna twee jaar geleden werd besloten om tijdelijk geen nieuwe kamerverhuurpanden toe te staan. Goedkope koopwoningen werden massaal opgekocht door beleggers en omgebouwd tot kamers. Tegelijkertijd bleek er sprake van veel illegale kamerverhuurpanden, waardoor de leefbaarheid in wijken als Twekkelerveld en Wesselerbrink onder druk kwam te staan.

Nu ligt er een nieuw beleid met strengere regels. Er mogen niet meer dan zeven kamers in een woning worden verhuurd. En om 'kippenhokken' te voorkomen, gelden minimale totaaloppervlaktes. In een omtrek van vijftig meter van het pand mogen geen andere kamertjes of studiowoningen gevestigd zijn. Die laatste regel probeerde de PvdA nog in te perken tot dertig meter, maar daar zagen de sociaaldemocraten op aandringen van wethouder Diepemaat toch van af.