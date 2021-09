Film over Deventer moordzaak grote kanshebber op Gouden Kalf

De film De Veroordeling over de Deventer moordzaak heeft de meeste nominaties in de wacht gesleept voor De Gouden Kalf. Dat is gisteravond tijdens de 41e editie van het Nederlands Film Festival bekendgemaakt. In totaal maakt De Veroordeling kans op elf prijzen.

De Gouden Kalf is de meest prestigieuze filmprijs van Nederland. De film over de moord op de weduwe Wittenberg is onder meer genomineerd in de categorie scenario en regie, camerawerk en beste film.

Andere genomineerden voor beste film zijn Kom hier dat ik u kus, Mijn vader is een vliegtuig, De Slag om de Schelde en De Oost. De oorlogsfilm De Slag om de Schelde is na De Veroordeling de film met de meeste nominaties (acht).

Sinds dit jaar kent de organisatie nog maar één winnaar in de categorie Beste Hoofdrol en wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen en vrouwen. Grote kanshebbers zijn Fedja van Huêt voor De Veroordeling en Elise Schaap voor haar rol in Mijn vader is een vliegtuig. De prijsuitreiking is vrijdag.