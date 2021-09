Proef met steiler landen van vliegtuigen op Twente Airport start vandaag

Omwonenden zullen vanaf vandaag veel vliegtuigen zien cirkelen rondom Twente Airport. De vluchten maken deel uit van een Europees onderzoek naar een andere manier van landen. "We gaan kijken of we de landingsbaan op een andere manier kunnen benaderen, zodat dit minder geluidshinder oplevert voor de omgeving", zegt Kees de Waal van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

De keuze voor Twente Airport was een logische volgens de onderzoeker. "Het is heel geschikt, omdat het niet te commercieel is. We kunnen dus testen zonder dat we al teveel vliegverkeer in de weg zitten." De grotere vliegtuigen gaan alleen dalen, maar landen niet. Ze vliegen vervolgens een rondje of tien rondom Twente Airport en vertrekken dan weer. De Waal: "De kleinere zullen wellicht landen en de grond raken en dan weer doorstarten. Al zullen deze vliegtuigen ook af en toe landen om te moeten tanken."

Diverse vliegtuigen

Bij de proef zijn kleinere vliegtuigen van het NLR betrokken, maar ook grotere van Lufthansa en TUI. Doel is om een steilere landing in te zetten, zodat de daling later kan worden ingezet. "Ook zal het vliegtuig dan verder op de landingsbaan pas de grond raken. Hierdoor hoeven vliegtuigen later de landing in te zetten, waardoor minder omwonenden last hebben van geluidshinder. Ook kunnen we zo bekijken of dit een veiligere manier is om meer landingen achter elkaar te doen."

Bij het project wordt gebruik gemaakt van een experimenteel grondsysteem. Op dit moment is het op sommige vliegvelden al mogelijk om deze methode in te zetten. "Maar nog niet overal, daarom dit onderzoek", aldus De Waal. Het onderzoek loopt tot en met 8 oktober. Bij slechte weersomstandigheden kan hier nog een week aan worden vastgeplakt.