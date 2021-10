Welke Overijsselse gemeenten doen mee aan landelijke Sinterklaasintocht? "Wij hadden vet leuk idee'"

Het was vorig jaar één van de verrassingen bij de landelijke intocht van Sinterklaas: Matthijs van Nieuwkerk die optrad als burgemeester van het bedachte plaatsje Zwalk en in die hoedanigheid meedeed aan het defilé bij paleis Soestdijk, tijdelijk omgetoverd tot het Pietenhuis.

De NTR, die jaarlijks de intocht organiseert, heeft voor de komende aankomst van de goedheiligman alle Nederlandse burgemeesters aangeschreven om met een leuk idee te komen:

Tijdens de Landelijke Intocht van Sinterklaas op zaterdag 13 november maakt iedere burgemeester van Nederland dit jaar kans om met een afvaardiging van de gemeente bij dat evenement aanwezig te zijn en zodoende op televisie te verschijnen. Op vrijdag 9 juli 2021 is een brief de deur uitgegaan naar alle burgemeesters van Nederland waarin zij worden uitgenodigd zich aan te melden. Hebben de burgemeesters al een globaal idee hoe zij met hun gemeente Sinterklaas zouden willen verrassen? Dan kunnen zij in het aanmeldingsformulier aangeven hoe zij hun gemeente zouden willen presenteren.

Ook de Overijsselse burgemeesters hebben een brief ontvangen. Zoals burgemeester Patrick Welman van Oldenzaal. Maar hij liet de kans aan zich voorbij gaan. "Wij gaan niet meedoen, omdat we voorrang en alle aandacht willen geven aan onze lokale intocht", zo laat Welman vanuit de Boeskoolstad weten.

Ongelukkig moment

Voor de gemeente Olst-Wijhe kwam de brief van de NTR op een 'ongelukkig moment'. "De mail kwam in de vakantie binnen en er moest al begin augustus op worden gereageerd. Er was toen nog volstrekt onduidelijk hoe de coronasituatie in november zou zijn en er was, uiteraard, ook nog geen contact geweest met de Sinterklaascomités in Wijhe en Olst. Kortom, wij hebben kennisgenomen van de mail en niet gereageerd", luidt de reactie van de gemeente aan de IJssel.

We hadden het wel heel leuk gevonden, zo samen met de kinderburgemeester woordvoerder gemeente Dalfsen

Vanuit de gemeente Rijssen-Holten laat ook burgemeester Arco Hofland weten dat de zomervakantie de reden was dat niet op de uitnodiging kon worden ingegaan. "Het was gewoon te kort dag. We gaan wel met de comités bespreken of we voor een volgende keer een aanbod doen."

Kinderburgemeester

Inmiddels heeft de NTR een selectie gemaakt van de gemeenten die zich wél hebben opgegeven. Een woordvoeder van Dalfsen laat weten graag meegedaan te hebben, maar niet geselecteerd te zijn. "We hadden het wel heel leuk gevonden, zo samen met de kinderburgemeester", klinkt het uit die gemeente.

Ook burgemeester Hans Vroomen van Ommen zegt graag zijn medewerking te hebben verleend, als zijn gemeente was geselecteerd. "Wij hebben een uitnodiging ontvangen en gereageerd. Hierover heeft ook overleg plaatsgevonden met het Ommer Sinterklaascomité. Gezien de veelheid van aanmeldingen heeft de NTR niet gekozen voor betrokkenheid vanuit Ommen."

Op de reservelijst

Vanuit Zwartewaterland komt de mededeling dat de gemeente op de reservelijst staat, maar vooralsnog niet tot de uitverkorenen hoort. Ook Losser, Zwolle, Dinkelland, Hellendoorn, Wierden, Hardenberg, Raalte, Deventer en Hengelo moeten constateren dat hun ongetwijfeld enthousiaste reactie niet tot betrokkenheid bij de landelijke intocht heeft geleid.

Wij hadden een vet leuk idee Woordvoerder gemeente Tubbergen

In Tubbergen daarentegen is het nog spannend. "We zitten nog in de wacht, volgens mij", zegt een woordvoerder. "We hadden dan ook een vet leuk idee, dus ik ben heel benieuwd."

'Filmpje maken'

De gemeente Twenterand heeft zich niet gemeld voor deelname aan de landelijke intocht. "Maar we hebben wel aangeboden een filmpje te maken van burgemeester Hans Broekhuizen", klinkt het uit die gemeente. "Vorig jaar jaar werden de burgemeesters ook om filmpjes voor het Sinterklaasjournaal gevraagd. Als men dat nu weer wil, dan kunnen we dat wel regelen."

Andere Overijsselse gemeenten die niet op de uitnodiging in zijn gegaan zijn onder meer Borne, Steenwijkerland, Almelo en Staphorst; een reden daarvoor werd vanuit Staphorst, Almelo en Steenwijkerland niet gegeven. In Borne wordt gesteld dat 'Sint gewoon zelf op bezoek komt door een zeer actieve vereniging die dat oppakt.'

Fonds Podiumkunsten

Tot ergernis van de desbetreffende burgemeester is er ook een gemeente die zich niet heeft opgegeven, omdat binnen de eigen organisatie te laat op de uitnodiging werd gereageerd.

Alle aandacht zal wel naar de Randstad gaan Woordvoerder Overijsselse gemeente

En vanuit een andere gemeente kwam de reactie dat het 'wel weer hetzelfde zal gaan als bij de verdeling van de gelden in het Fonds Podiumkunsten': "Alle aandacht zal wel naar de Randstad gaan."

Brief kwijt?

Enschede doet ook niet mee. Als reden wordt vanuit de grootste stad van de provincie opgegeven dat er ten tijde van de opgave in juli veel onzekerheden en onduidelijkheden op het gebied van corona waren. Daarnaast zou deelname de gemeente veel werk kosten.

In Haaksbergen zijn alle mogelijke zaken waar binnenkomende post zou kunnen belanden binnenstebuiten gekeerd, maar de oproep van de NTR is nergens te vinden. "Ik zal het voor de zekerheid intern toch nog eens navragen, maar tot nu toe heb ik echt niks kunnen vinden", laat een woordvoerder weten.

Shortlist

In de gemeente Hof van Twente is er nog hoop dat er witte rook komt. "Het laatste dat ik gehoord heb is dat we op de longlist staan. Nu maar afwachten of we ook op de shortlist komen. Het is best spannend", klinkt het vanuit het gemeentehuis in Goor.

En zo kan het dus zijn dat we op zaterdag 13 november drie Overijsselse burgemeesters en hun gevolg door het beeld zien lopen bij de landelijke intocht van Sinterklaas. Dan hebben ze in Haaksbergen heel goed toneel gespeeld door zich van de domme te houden en zijn ze in Hof van Twente en Tubbergen ook door de tweede selectie gekomen.