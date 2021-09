Zoveel plek is er in Overijssel voor asielzoekers, komt Borne daarbij?

Uit cijfers van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) blijkt dat er in Overijssel nu in totaal plek is voor de opvang van 2.284 asielzoekers. De grootste groep zit in Hardenberg. Van de zeven locaties zijn er twee tijdelijk: in Laag Zuthem en in Almelo. Mogelijk komt Azelo daar dus nog bij, met een capaciteit van 300 opvangplekken.

Net over de provinciegrens in Flevoland worden in Dronten 1.000 asielzoekers opgevangen. In totaal is er in die provincie plek voor 2.800 asielzoekers, net als in Drenthe. Gelderland is koploper met plek voor 6.200 vluchtelingen. Zeeland is met 650 plaatsen, waarvan 320 op een tijdelijke locatie, de provincie met de minste opvangplekken.