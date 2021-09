Honderden mensen bij emotionele stille tocht voor slachtoffers 'kruisboogdrama'

Volgens de advocaat van de familie wilden de nabestaanden met deze stille tocht hun dierbaren herdenken, maar ook hun machteloosheid uiten. De emotionele stille tocht begon rond half zeven 's avonds vanuit de Paganinistraat, waar het 52-jarige slachtoffer woonde. De route kwam vervolgens ook langs de M. Th. Steynstraat, waar het drama plaats heeft gevonden.

Bloemen en kaarsjes voor de twee omgekomen vrouwen (Foto: RTV Oost)

De stille tocht maakte aardig wat los bij de inwoners van Almelo, die de afgelopen twee weken behoorlijk wat drama hebben moeten verwerken. In de stad, waar veel sociale samenhang is, is ook veel verdriet.

'Waar tranen in overvloed zijn, schieten woorden te kort'

Aan het eind van de stille tocht sprak burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo de aanwezigen toe. Hij zei de woorden voor het beschrijven van het leed, niet te kunnen vinden. Ook sprak hij de hoop uit dat de nabestaanden troost kunnen putten uit de grote opkomst bij de stille tocht. 'Er staan veel mensen om u heen, die in gedachten een arm om u heen willen slaan. Ik hoop dat u in die gedachten, troost kunt vinden.'

Ook stond Gerritsen stil bij de dood van twee andere inwoners van de stad. Zij kwamen in dezelfde week door geweld om het leven. Hij riep de inwoners van de stad op, er voor elkaar te zijn: 'Laten we elkaar dus maar vasthouden, laten we er maar voor elkaar zijn. Samen als stad om u heen. Vandaag en alle dagen daarna.'

De organisator van de tocht bedankte alle aanwezigen voor hun steun: 'We zijn er van overtuigd dat jullie ons blijven steunen. En die steun, hebben wij heel hard nodig.'

Kaarsjes worden aangestoken bij de stille tocht (Foto: RTV Oost)

Armeense gemeenschap

De twee vrouwen maakten deel uit van de Armeense gemeenschap in Almelo. Die gemeenschap reageerde geschokt op het overlijden van de twee vrouwen. De vrouw waren lid van AGBU Holland, een non-profitorganisatie die zich inzet voor Armeense mensen. Die organisatie liet op Facebook weten diep geraakt te zijn door het verlies.

Derde incident

Het overlijden van de twee vrouwen maakt deel uit van een reeks van drie gewelddadige incidenten in twee weken tijd. Twee dagen voor het kruisboogdrama werd op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Almelo in een auto het stoffelijk overschot gevonden van een 56-jarige vrouw. Haar 43-jarige man werd als verdachte aangehouden.

Afgelopen vrijdagavond kwam bij een steekincident in het Schelfhorstpark in Almelo een 54-jarige man om het leven. De ochtend erop werd een 29-jarige man uit Almelo aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het steekincident.

Kruisboogschutter

De 28-jarige kruisboogschutter uit Almelo, die wordt verdacht van de moord op de twee Armeense vrouwen, ligt in coma op de ic. Hij werd neergeschoten door het arrestatieteam en is daarbij in zijn borst geraakt. De man stond even daarvoor met ontbloot bovenlijf en een kruisboog in z'n handen op zijn balkon, waarna hij werd aangehouden.