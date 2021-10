Opsteker voor kerkgemeenschap Langeveen in strijd om voortbestaan: post van het Vaticaan

Plegt is voorzitter van stichting Oonze Keark in Langeveen. De kerk in Langeveen is een van de circa twintig rooms-katholieke dorpskerken in Overijssel die tussen nu en 2025 aan de eredienst worden onttrokken.

De dorpskerk in Langeveen valt onder de Pancratiusparochie met als centrale kerk de basiliek in Tubbergen. Zes van de negen parochiekerken in de omliggende dorpen moeten dicht, zegt het parochiebestuur. In Albergen worden al geen erediensten meer gehouden, maar in Langeveen willen ze het niet zo ver laten komen.

Kastje naar de muur

Alle protesten bij het bisdom, de bisdomraad en het parochiebestuur leverden tot nog toe niets op. Het frustreert Monique Pouwels, secretaris van de stichting. "Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Het bisdom verwijst naar het parochiebestuur en het parochiebestuur verwijst naar het bisdom."

En dus schreef Petra Plegt namens de stichting Oonze Keark een brief aan de Paus. Dat de lokale kerkgemeenschap financieel gezond was, tot aan de fusie in 2010. Dat er genoeg vrijwilligers en kerkgangers zijn en dat de kerk leeft bij de bevolking. De brief ging vergezeld van 456 handtekeningen uit het dorp, bijna de helft van de bevolking.

Een brief uit het Vaticaan voor Langeveen (Foto: Eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

Schreeuw om hulp

De brief uit Langeveen eindigt met een schreeuw om hulp. "Wij doen een beroep op u om het tijd te keren en het voortbestaan van onze kerk veilig te stellen. Help ons alstublieft om onze kerk open te houden!"

Een maand na het versturen van de brief rolde er bij Petra Plegt een antwoord in de bus. In het Duits, ondertekend door Joel Mercier, titulair aartsbisschop van Rota. Mercier is werkzaam bij de Romeinse Curie als secretaris van de Congregatie voor de Clerus.

De brief bleek meer dan een simpele ontvangstbevestiging. De schrijver geeft er blijk van de noodkreet van Langeveen goed te hebben bestudeerd.

Hij wijst erop dat de situatie van de geloofsgemeenschap lastig is, omdat er nog geen officieel decreet tot onttrekking van kerk aan de eredienst ligt. Pas dan kan er bezwaar worden aangetekend. De congregatie kan alleen aanvullend in actie komen.

Contact met Aartsbisschop Eijk

De brief besluit met de toezegging dat "dit dicasterium (onderdeel van de Romeinse Curie) zich in verbinding zal stellen met de Aartsbisschop van Utrecht (..) en hem op de hoogte stellen van de situatie in Langeveen en de gelovigen die deze kerk bezoeken."

Pouwels en Plegt beseffen dat hiermee hun strijd niet is gestreden. Maar dat ze op hoog niveau worden gehoord, is een opsteker. Pouwels: "Wij zien ook wel dat de kerk hier niet het eeuwige leven heeft. maar om nu een geloofsgemeenschap die nog levend is, de nek om te draaien, vinden we gewoon heel erg jammer."

De brief uit het Vaticaan in Langeveen, was getekend: Joel Mercier (Foto: Eigen foto RTV Oost / Ina Brouwer)

Zondag in Hoogtij meer over de brief vanuit het Vaticaan.