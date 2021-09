Discotheek Dieka in Markelo decor van scènes nieuwe film Costa

De nieuwe film Costa!! wordt deels opgenomen in discotheek Dieka in Markelo. Komende zaterdag worden de opnames gemaakt, die de indruk moeten wekken dat het zich afspeelt in de Spaanse badplaats Salou.

De film, die in 2022 in de bioscoop te zien is, is geen vervolg op de populaire film uit 2001. Daarbij was de regie destijds in handen van Markeloër Johan Nijenhuis, die eer is dit keer aan Jon Karthaus. Bijna alle opnames zijn daadwerkelijk in Salou, maar enkele draaidagen vinden plaats in Nederland.

In de nieuwe film keert Katja Schuurman terug. Ook onder anderen Abbey Hoes, Soy Kroon, Oscar Aerts, Tina de Bruin en Roeland Fernhout spelen een rol. Voor de discotheekopnames in Markelo worden nog figuranten gezocht. Wie geïnteresseerd is kan zich melden bij het castingbureau.

