Slachtoffer steekincident Deventer is 48-jarige man uit Eefde

De man die vannacht bij een steekincident op de Brink in Deventer gewond raakte, is een 48-jarige man uit het Gelderse Eefde. Het slachtoffer is met een verwonding aan zijn hand per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten.

Het voorval gebeurde vannacht rond een uur of drie in het centrum van Deventer. Na het steekincident is de man een stuk door de binnenstad gaan wandelen. Daarbij liet hij her en der een bloedspoor achter.

De politie doet nog onderzoek naar het voorval. Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de man precies is gestoken. Ook over de dader is nog niks bekend.