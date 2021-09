Recherchebureau onderzoekt deal tussen Kampense kroongetuige zwembadmoord en OM

De plek waar Elzinga in 2012 werd vermoord, voor de ingang van zwembad Wotterwille in Marum (Foto: Google Maps)

De toenmalige vriendin van Jan Elzinga, die in 2012 bij het zwembad in Marum is vermoord, laat de deal die het Openbaar Ministerie heeft gesloten met kroongetuige Willem P. uit Kampen onderzoeken door een recherchebureau. Dat meldt RTV Noord. P. is veroordeeld voor zijn rol bij de moord.

De Kampenaar kreeg twintig jaar cel opgelegd, omdat hij in 2012 de opdracht gaf Elzinga te vermoorden. De schutter uit Zwolle kreeg vijftien jaar cel. Alleen de schutter bekende en zei dat hij dit in opdracht deed van P. De laatste hield zijn kaken op elkaar. Tot enkele jaren geleden, toen hij met nieuwe informatie kwam over Monique H., de toenmalige vriendin van Elzinga en haar familie.

In ruil voor een vervroegde vrijlating wilde P. meer uit de doeken doen over deze moord. Hij was niet de uiteindelijke opdrachtgever, maar de familie van Monique H. (42), zei hij. De deal met het OM werd uiteindelijk door de rechter-commissaris bekrachtigd.

In juli vier aanhoudingen

Op basis van de verklaringen van P. werden in juli vier personen aangehouden, onder wie een 56-jarige man uit Kampen.

Dit sloeg volgens de raadsman van Monique H. als een bom. "De man heeft vijf jaar het dossier onder zich gehad en dat goed kunnen bestuderen. Bij de deal vallen vele vraagtekens te zetten", zegt raadsman Wilko ten Have tegen RTV Noord. Hij heeft een recherchebureau op deze kwestie gezet. "Vrij uniek in de Nederlandse rechtspraak. Dit onderzoek is in opdracht en voor rekening van de verdachte. Maar wij zien voldoende aanleiding om dit onderzoek te laten doen."

Toelage van familie H. zou zijn gestopt

De reden dat P. ineens is gaan praten, zou een financiële kwestie met de familie van H. zijn. De man zou nog steeds een toelage van de familie ontvangen en die zou zijn gestopt.

Maandag 4 oktober is de eerste openbare zitting waarop H. en haar broer moeten verschijnen. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Ten Have hoopt dan de eerste bevindingen van het onderzoek door het recherchebureau te kunnen aandragen.

Verdacht van uitlokken moord

Broer en zus kwamen kort na de moord ook al als verdachten in beeld. Het OM seponeerde beide zaken toen wegens te weinig bewijs. Het OM verdenkt beiden nu van het uitlokken van moord.