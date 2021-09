Studentes verpleegkunde Fleur en Mikki ontwikkelen diabetesapp voor jongeren

De inspiratie voor de app komt bij het zusje van Fleur vandaan. Op 11-jarig leeftijd belandde het meisje op de intensive care en werd diabetes type I bij haar geconstateerd. "Dat heeft echt veel impact gehad op ons gezin", vertelt Fleur. Van zorgeloos op vakantie gaan was geen sprake meer, over veel moest worden nagedacht.

Een eettafel vol met insuline, spuiten en andere diabetesbenodigheden (Foto: eigen foto)

Spuitjes

Fleur laat een foto zien van alle spuitjes, insuline en apparatuur die haar zusje gebruikt. Een hele eettafel vol. "En dan is dit nog niet eens alles", lacht ze. Omdat het voor tieners lastig is om met én diabetes én alle 'normale' veranderingen om te gaan, zoals de pubertijd en de overgang naar de middelbare school, vonden Mikki en Fleur dat daar een app voor moest worden ontwikkeld.

"In de app kunnen tieners al hun waarden bijhouden, zoals koolhydraten en bloedsuiker. Maar er is ook een spelgedeelte waarbij ze in een game oefenen met lastige situaties die ze tegen kunnen komen", legt Mikki uit. "Of je bijvoorbeeld aan de klas vertelt dat je diabetes hebt. Of zoals het zusje van Fleur, dat een deel van haar insulinepomp op tafel had liggen, waarvan de docent dacht dat het haar telefoon was."

De zusjes Fleur en Anna Braakman (Foto: eigen foto)

Ondernemerschap

De app is nog niet helemaal af, maar wordt in het komende studiejaar verder ontwikkeld, als onderdeel van de vakken Toegepaste Technologie, Zorginnovatie en Ondernemerschap. Als het aan de studentes ligt komt er in de toekomst nog een app, maar dan voor tieners met astma. Door de verschillende vakken denken de Saxion-studenten nu breder na over hun toekomstige carrière, aldus Fleur. "Ik denk dat ik in de toekomst niet alleen maar als verpleegkundige aan de slag ga, het ondernemerschap trekt ook."