Nieuwe vakschool in het Vechtdal moet studenten klaarstomen voor een baan in de vrijetijdssector

“Het is een uniek concept”, zegt Mariska Eshuis van camping De Zandstuve in Rheeze. “Samen met diverse ondernemers in het Vechtdal bieden wij vier dagen in de week een werkplek met contract aan. Studenten kunnen aan het werk bij een van de deelnemende campings of bij bijvoorbeeld een van de restaurants. Op die manier leren de deelnemers van de vakschool de kneepjes van het vak.”

De opleiding krijgt dus een BBL-benadering: vier dagen in de week aan het werk en een dag in de week naar school. “De opleiding is vergelijkbaar met een MBO-opleiding en is gecertificeerd vanuit het Alfa College. Uiteindelijk lopen ze dan hopelijk na twee á drie jaar met een diploma naar buiten.”

‘Geen Hotelschool’

Om de kneepjes van het horecavak te leren, zouden studenten zich ook aan kunnen melden bij een Hotelschool. Maar volgens Bert Flierman van Aktieplan Werk Hardenberg zit er een verschil tussen beide opleidingen. “Bij deze vakschool bepalen de ondernemers het opleidingsaanbod: alles is hier gericht op de praktijk. Een voorbeeld in Hardenberg is het Regionaal Techniek Centrum. Ook daar is het werk in de praktijk leidend. Dat project heeft zich al jaren goed bewezen, dus daar hebben we ook zeker goed naar gekeken.”

Er wordt geproost op de toekomst van de nieuwe 'Vakschool 100% Gastvrij' (Foto: RTV Oost/ Max van Olst)

Doordat de werkzaamheden verricht worden bij ondernemers in het Vechtdal, wordt er ook gefocust op vaardigheden die in dit gebied van pas komen. “Ik ben wel eens scholieren tegengekomen die een aardig woordje Spaans spraken, maar geen woord Duits. En dat terwijl ze hoogstwaarschijnlijk zes Spanjaarden tegenkomen, maar honderden Duitsers. Daarom zeg ik: laat de opleiding zoveel mogelijk aansluiten op de praktijk.”

Tientallen miljarden euro’s verlies

Mede door de coronacrisis leed de vrijetijdssector tientallen miljarden euro’s verlies. “Die enorme getallen laten zien wat de coronacrisis heeft aangericht in deze sector”, weet wethouder Alwin te Rietstap van de gemeente Hardenberg. “Aan de andere kant zien we op de lange termijn dat er een positieve groei verwacht wordt. Alle ondernemers die meewerken aan dit project laten zien dat ze, ondanks alle tegenslagen van de afgelopen tijd, altijd de blik op de toekomst hebben."

Het plan voor de nieuwe vakschool lag voor de coronacrisis al op tafel. “We hebben diverse gesprekken met ondernemers gevoerd en daaruit kwamen vaak de problemen op de arbeidsmarkt naar voren. De afgelopen anderhalf jaar is alles natuurlijk in een stroomversnelling gekomen, maar gelukkig heeft dat niemand ervan weerhouden om oplossingsgericht te blijven denken”, zegt Te Rietstap. “En ook het Alfa College heeft een belangrijke rol gespeeld om dit alles voor elkaar te krijgen. Deze samenwerking laat zien dat de vrijetijdssector iets prachtigs is om in te werken.”