Motorclub Satudarah haalde paard van Troje binnen door samenwerking met andere clubs

Vandaag is de rechtbank aangevangen met een monsterproces tegen de landelijke top van Satudarah. Voor het proces is elf dagen uitgetrokken. De vijf verdachten zouden een criminele organisatie hebben gevormd, die zich richtte op drugs- en wapenhandel, afpersing en witwassen.

Paard van Troje

Maar volgens de kopstukken, met titels als Kapikane en Malessy, klopt helemaal niets van dat beeld. Volgens hen hebben ze het paard van Troje binnengehaald, door met Trailer Trash Travellers en de motorclub van Henk Kuipers te fuseren. "Zij hadden hun eigen regels. We hadden er geen zicht op." Volgens de clubleiders waren de toelatingseisen en opleiding bij die twee andere clubs veel gemakkelijker. "Er werd van alles toegelaten."

Ook wantoestanden die te zien zijn in de documentaire 'One Blood' over Satudarah, zijn volgens de kopstukken allemaal begaan door "TT'ers en de mannen uit het noordoosten". Met TT'ers worden leden van Trailer Trash bedoeld, en met 'de mannen uit het noorden' de club van Henk Kuipers.

Zo opent de film met een gewelddadige scene, waarin een lid klappen krijgt. Ook is er een lid met een pistool te zien en praat iemand vrijuit over moord. "Allemaal dingen uit het TT-gebeuren." Na het uitkomen van de film is Satudarah gebroken met Trailer Trash Travellers.

Figuranten

Het lijkt alsof de kopstukken zo de schuld van criminele activiteiten door clubleden af willen schuiven. Volgens hen was op een gegeven moment de club te groot geworden om alles in de gaten te kunnen houden. Op het hoogtepunt waren er zo'n 1400 leden in 40 chapters (lokale afdelingen, red.).

"Dat het zo groot werd, leidde ook tot vuil spel", zegt de Enschedese oprichter MiMa. Zo zegt hij dat Henk Kuipers in noordoost-Nederland telkens een nieuw chapter presenteerde. "Zogenaamd met twaalf leden, maar dat waren bijna allemaal figuranten met een hesje aan."

Volgens MiMa waren er in werkelijkheid slechts twee leden, merkte hij bij een controle een paar weken later. "Door meer chapters te presenteren, kreeg Kuipers meer te zeggen aan de bestuurstafel. Daar was het om te doen. Maar die man is een een slang met vuile spelletjes. Daar hou ik niet van." Kuipers is vervolgens overgestapt naar motorclub No Surrender.

Raad van Acht

Satudarah werd in 1990 opgericht door negen mannen, vooral met een Molukse achtergrond. MiMa was één van de oprichters (Malessy), maar met Nederlandse roots. Hij sympathiseerde met het Molukse gedachtengoed, omdat hij met die jongens was opgegroeid. "Een motorclub leek ons stoer. We keken het een beetje af uit Amerika."

De eerste twintig jaar was het vizier van justitie niet of nauwelijks gericht op de club. Totdat Satudarah in 2010 uit de Raad van Acht werd gezet. Daarin zaten de acht grootste motorclubs, die samen evenementen organiseerden en eventuele problemen bespraken. Satudarah werd uit de Raad gezet, omdat ze bevriend raakte met motorclub Bandidos. En die club stond op voet van oorlog met de Hells Angels, op dat moment de grootste motorclub van Nederland.

Biker war

"We mochten niet met de Bandidos omgaan van de Angels", zegt MiMa. "Maar dat laten wij ons niet opleggen. We praten met wie we willen." Nadat Satudarah uit de Raad van de Acht was gezet om deze reden, vreesde Justitie een oorlog tussen de verschillende motorclubs in Nederland. Zo'n biker war was in het buitenland ook voorgekomen. Sindsdien ligt Satudarah onder het vergrootglas, is de opvatting van de kopstukken.

Maar volgens hen is Satudarah geen criminele groepering. "Onder onze leden zitten wel criminelen, dat is helaas waar. Maar die heeft de VVD ook en daar zitten er nog veel meer."

Aanstaande donderdag gaat het strafproces verder. Dan bespreekt de rechtbank de verschillende aantijgingen van politie en justitie. Een zaak tegen één van de vijf kopstukken is uitgesteld wegens ziekte van zijn advocaat.