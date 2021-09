Opbouw Glasrijk Tubbergen een hele klus

Het is een grote drukte in het centrum van Tubbergen. Op het plein worden de kassen en een grote tent opgebouwd, in de tuin van de pastoor zijn kunstenaars bezig hun kas in te richten en in het oude atelier worden de eerste kunstwerken op hun plek gehangen. “Dat klinkt heel simpel, maar dat is het niet”, legt Korbee uit. Als curator is zij verantwoordelijk voor de kunstenaars van de curatorgroep.

Perfecte plaatje

Het hele jaar is ze bezig met het zoeken van de kunstenaars en bedenken welke stukken waar het best op zijn plek zijn. “Dat heb je helemaal in je hoofd, maar hier moet het ook echt kloppen. Dan pas ben ik tevreden”, lacht ze. De hele dag rent ze al van hot naar her om te kijken of alles goed gaat. “De kunstwerken moeten op de juiste plek, anders komen ze niet tot hun recht. De kunstenaar moet er ook tevreden mee zijn.”

Een van de kunstenaars is Patricia Overdam. In het oude atelier is ze druk bezig haar installatie te plaatsen. Gebruikte oortjes van rondleidingen hangen kriskras aan het plafond, grote glazen wortels hangen ertussen. “De plek past perfect bij het kunstwerk zo”, vertelt ze terwijl ze de vervallen ruimte rondkijkt. “Het ademt historie en heeft iets ruigs.”

Het is haar tweede jaar bij Glasrijk en ze is blij dat ze weer deel kan nemen. “Glasrijk is een mooie plek om je kunst te laten zien.” De kunstwerken die ze maakt hebben een duidelijke boodschap. “Ik werk graag met thema’s”, legt Overdam uit. “Dit kunstwerk laat de overwoekering van de digitale wereld zien. Iets waar ik me aan kan storen.”

Ook gerecyclede materialen komen vaak voor in haar werken. “Dat is iets wat mij wel typeert als kunstenares.

Het kunstwerk van Patricia is vanaf woensdag 29 september te bekijken tijdens Glasrijk Tubbergen. “Het is speciaal dat ik op deze jubileum editie mag staan. Ik hoop dat mensen het kunstwerk kunnen waarderen.”