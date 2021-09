Overijssels drugsafval gedumpt in Brabant

Drugsafval afkomstig van een amfetaminelab in Schuinesloot, is gedumpt in Bergen op Zoom. Dat bleek vandaag tijdens de rechtszaak in Breda tegen één van de twee verdachten van de afvaldumpingen. Het drugslab waar het afval van afkomstig was, werd in juni 2018 opgerold.

Robert S. was samen met Jaimy B. verantwoordelijk voor het dumpen van het drugsafval. Dat deden ze volgens het OM door het hele land. Zo belandde er een 1000-litervat en meerdere 200-litervaten met drugsafval op de Hollenweg in Bergen op Zoom, schrijft Omroep Brabant. Even verderop, in een woonwijk, werden honderd jerrycans met afval gedumpt. De brandweer was uren bezig om het chemisch afval op te ruimen.

Tijdens de rechtszaak van vandaag sprak het OM haar afschuw uit voor de werkwijze van S. 'Zeer brutaal en achteloze drugsdumpingen' noemde de officier het. Volgens de aanklager had verdachte Robert S. een sleutelrol in het dumpproces. Hij reed met het afval ruim 230 kilometer door Nederland, van Schuinesloot in Overijssel naar Bergen op Zoom in Brabant. S. woont notabene zelf in Bergen op Zoom en dumpte het afval dus feitelijk in zijn eigen omgeving.

Het OM eiste vandaag drie jaar cel tegen S.. Ook zou hij de gemeente Bergen op Zoom een schadevergoeding moeten betalen van ruim 2800 euro.

Medeverdachten

Medeverdachte Jaimy B. kan niet meer worden vervolgend voor zijn rol in de drugsdumpingen. Hij kwam in maart van dit jaar om het leven tijdens een ontploffing in een drugslab in Wernhout. Rens K. uit Goirle wordt door het OM gezien als de opdrachtgever van de dumpingen. Zo betaalde hij de bestelbussen en regelde de 'vracht'. Ook tegen hem is drie jaar celstraf geëist en zou hij de gemeenten Bergen op Zoom en Rijswijk gezamenlijk bijna 6000 euro schadevergoeding moeten betalen.

Tegen twee medeverdachten werden celstraffen tot acht maanden geëist.