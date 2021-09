Gemeenteraad Borne veegt voorstel voor opvang vluchtelingen van tafel: geen Afghanen naar Azelo

Het voormalige asielzoekerscentrum in Azelo was een tijdje in beeld als locatie voor beschermd wonen. (Foto: Wouter de Wilde)

Er worden geen vluchtelingen opgevangen in Azelo. Dat heeft de gemeenteraad van Borne vanavond na veel omwegen besloten. Een voorstel van het CDA, namens de coalitie, om het voorstel van het college helemaal van de agenda te halen, werd na veel gedoe weer ingetrokken. Het voorstel leidde tot chaotische taferelen. Partijen waren totaal verrast door het voorstel en ook niet blij met de gang van zaken. Uiteindelijk werd het voorstel na een inhoudelijke discussie in de raad verworpen.

De verwarring in de raad was compleet nadat fractievoorzitter Bert Oude Lansink van het CDA het woord had genomen. Hij stelde namens de hele coalitie voor het agendapunt te schrappen waarin was opgenomen dat de raad een besluit zou nemen over het opvangen van vluchtelingen in het voormalige azc in Azelo. Het college zou in het voorstel van het CDA verder moeten gaan met de ontwikkeling van het terrein in Azelo. Zoals dat onlangs in juli was bepaald.

U vermoordt hier de democratie Leo Graafhuis, fractievoorzitter VVD

Totaal verrast

Daarmee zette de coalitie meteen een dikke streep door het voorstel. Omdat er alleen maar gestemd kon worden over het voorstel van de coalitie, waren ook een aantal leden van coalitiepartij GB'90 totaal verrast. Een debat voeren was daardoor niet meer mogelijk. Dat hadden zij wel gewild.

We zijn wel op een heel bijzondere manier bezig hier in Borne Burgemeester Pierik van Borne

Het leidde zelfs tot woede bij de VVD. Ik ben woest", stelde fractievoorzitter Leo Graafhuis. "Wij zijn overvallen door deze move. Op deze manier maakt u de raad monddood", richtte hij zich tot Oude Lansink. "Partijen moeten een oordeel kunnen geven over het voorstel. Het CDA vermoordt hier de democratie en schuwt het debat."

Andere partijen noemden het voorstel van het CDA een verkiezingsstunt in de aanloop naar de raadsverkiezingen volgend jaar.

Burgemeester Pierik vatte het treffend samen: "We zijn wel op een heel bijzondere manier bezig hier in Borne. Dit verdient niet de schoonheidsprijs."

Toch een debat

Uiteindelijk besloot het college het voorstel toch op de agenda te laten staan om er toch een debat over plaats te laten vinden. Daarop besloten vijf raadsleden, onder wie die van de VVD en D66 op te stappen.

Dit verdient niet de schoonheidsprijs Burgemeester Pierik van Borne

De uitkomst van het debat dat daarna volgde stond op voorhand vast. Het voorstel van het college zou het niet gaan halen. Er kan nu verder worden gepraat over de invulling van het huidige terrein waarop het voormalige azc staat. Maar er zal ook nog wel even gesproken worden over de raadsvergadering van vanavond.

Omwonenden aan het woord

Het was hoe dan ook al een bewogen avond, vanavond in de raad. Voorafgaand aan de gemeenteraad mocht iedereen die dat wilde, inspreken. Veel mensen, met name omwonenden maakten van die mogelijkheid gebruik. De emoties liepen hoog op. Omwonenden dachten er de afgelopen dagen over na om zich stil te houden, het hoofd in de schoot te gooien. Maar ze deden het tegenovergestelde. Soms met tranen, soms met ingehouden woede of juist roepend van woede in de microfoon: teleurstelling, verdriet en ontsteltenis over de handelswijze van het gemeentebestuur van Borne passeerden de revue.

Bijna alle mensen die het woord namen refereerden aan een afspraak die de gemeente Borne al in 2018 maakte met de omwonenden. Toen kregen de omwonenden de vraag van toenmalig burgemeester Welten of het nog één keer mogelijk was om asielzoekers op te vangen voor de periode van een jaar. De bewoners stemden toe en zien nu bij herhaling de gemeente pogingen wagen om opnieuw vluchtelingen in het gebouw 'Media Matrix' onder te brengen.

Onverwachts maar welkom

"Er zijn afspraken met ons gemaakt. Barmhartigheid is niet de afspraken met ons schenden. We weigeren nog langer bedonderd te worden door dit college", aldus een omwonende.

Die emotionele bijdragen lijken geholpen te hebben. Uiteindelijk kwam het antwoord even onverwacht als welkom voor de omwonenden, die een beroep hadden gedaan op de raad om de rug recht te houden. Het voorstel van het college ging van tafel. Wethouder Kotteman zal morgen een brief naar de staatssecretaris sturen waarin wordt aangegeven dat Borne geen vluchtelingen wil opvangen in Azelo.