Schuur op recreatiepark in Hoge Hexel volledig uitgebrand

In Hoge Hexel is een schuur op recreatiepark De Bonte Specht vannacht helemaal afgebrand. Het ging rond twee uur mis op het terrein aan de Piksenweg.

De hulpdiensten rukten massaal uit na de melding en de brandweer schaalde al snel op naar middelbrand. Korpsen uit Hellendoorn, Nijverdal, Wierden, Vriezenveen en Vroomshoop kwamen ter plaatse. Niemand raakte gewond, maar van de schuur is niets meer over. Er is nog wel een trekker uit de brandende schuur gered.

Netbeheerder Gogas kwam ter plaatse en sloot het gas af. De forensische opsporing onderzoekt of er sprake is van brandstichting en de politie bekijkt ook of er een verband is met andere recente branden in Hoge Hexel. Eerder deze maand ging een auto op hetzelfde park in vlammen op.