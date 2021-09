Dakloos en minderjarig, in Enschede voorkomen ze dat op deze manier

Projectleider René Droste glimt van trots als hij vertelt over de jongeren die al zijn uitgestroomd. "In geen van de systemen zien we ze terug, dat geeft voldoening." Jongeren die meedoen aan het project Woonstap 18- zouden óf op straat zijn beland óf terecht zijn gekomen in dure 24-uurs jeugdzorgvoorzieningen.

In de wijk

Droste geeft een rondleiding in één van de huizen waar de minderjarige jongeren verblijven. Geen anonieme kamers, maar sfeervolle en gezellige eengezinswoningen midden in de wijk. "We plaatsen vaak drie jongeren bij elkaar, die echt van elkaar kunnen leren en een soort gezinnetje vormen."

We omzeilen heel veel bureaucratie René Droste, projectleider Woonstap 18-

De jongeren zijn door verschillende omstandigheden vastgelopen in hun omgeving. "Soms is er sprake van een echtscheiding, of spanningen bij broers of zussen. Wat ook veel voorkomt is dat ouders minder ontwikkeld zijn dan jongeren zelf. Dan botst het op dat vlak. Als je jongeren uit die situatie haalt, dan zie je dat ze zich snel in positieve zin ontwikkelen."

Bureaucratie

De deelnemers aan het project hebben een aantal zaken met elkaar gemeen: ze zijn minderjarig (17 jaar, red.) en zijn grotendeels zelfstandig. Uiteraard worden ze niet aan hun lot overgelaten in hun nieuwe woonomgeving. ZaZ Welzijn verzorgt de individuele begeleiding. Omdat de jongeren minderjarig zijn en geen inkomen hebben, hoeven ze geen huur te betalen.

Dat het project slaagt is volgens Droste te danken aan de samenwerking tussen de woningcorporaties enerzijds en de wijkteams anderzijds. "We omzeilen heel veel bureaucratie, dat is het mooie."

Het project krijgt nu ook navolging in Haaksbergen, het eerste huis voor jongeren is daar afgelopen zomer gestart.