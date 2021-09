FC Twente-spits Ugalde bedankt met pijn in het hart voor Costa Rica

In een statement op zijn Instagrampagina laat Ugalde weten geen vertrouwen te voelen van bondscoach Luis Fernando Suárez. In het WK-kwalificatieduel met Jamaica (1-1) werd Ugalde door Suárez zelfs op de tribune gezet. Dat zit zo diep bij de centrumaanvaller, dat hij heeft besloten niet af te reizen naar Costa Rica. Suárez vindt dat Ugalde fysiek niet goed genoeg is en te veel duels verliest.

Pijn

"Ik laat weten dat ik besloten heb om niet voor de nationale ploeg van Costa Rica uit te komen zolang de heer Luis Fernando Suárez de bondscoach is", schrijft Ugalde. "Op de tribune zitten tegen Jamaica deed me pijn, maar dat is iets wat tot de mogelijkheden behoort. Dat is voetbal en kan gebeuren. Wat me wel verbaasde waren de redenen die de coach publiekelijk zei."

Juiste beslissing

"Voetbal is een teamsport en ik heb altijd geluk gehad dat ik steun voelde van ploeggenoten en de technische staf", vervolgt hij. "Ik had nooit verwacht ik zo neergezet zou worden. Het was een harde klap. Voor het eerst hoorde ik een trainer een speler op deze manier diskwalificeren, helaas was ik aan de beurt. Ik heb veel over de situatie nagedacht en daarom heb ik laat een beslissing genomen die, hoewel erg pijnlijk, op dit moment volgens mij de juiste is voor mijn carrière", aldus Ugalde, die bij FC Twente de laatste weken indruk maakte als stand-in van eerste spits Ricky van Wolfswinkel.

