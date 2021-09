Overijsselse politici geweigerd bij informatiesessie over veelbesproken rondweg: "Excuses aangeboden"

Twee Overijsselse Statenleden zijn woensdagochtend weggestuurd bij een informatiesessie over de rondweg Zenderen, omdat ze geen QR-code konden laten zien. De bijeenkomst was in een horecagelegenheid, maar dat stond niet op de uitnodiging. Statenfracties hebben afgesproken dat voor bijeenkomsten voor Statenleden geen coronapas nodig zou zijn. De griffier heeft de Statenleden excuses aangeboden.

"Het is absurd dat we vanwege een QR-code ons werk niet kunnen doen", zegt Statenlid Stijn Hesselink (fractie OCL), die samen met zijn collega-Statenlid Jan Jonker (SGP) werd weggestuurd.

Hesselink en Jonker waren zelf al binnen. "Toen vroegen ze opeens om onze QR-code. Die heb ik niet, en uiteindelijk werden we dus weggestuurd. Dat neem ik de horecazaak overigens niet kwalijk, die houdt zich gewoon aan de regels." Dit had alleen voorkomen kunnen worden, vindt Hesselink.

De bijeenkomst had ergens moeten worden georganiseerd waar geen coronapas nodig is Stijn Hesselink, Statenlid OCL

"De bijeenkomst had ergens moeten worden georganiseerd waar geen coronapas nodig is, En als je wel voor de horeca kiest, dan moet je dat op de uitnodiging zetten." Er zijn vandaag meer bijeenkomsten voor Statenleden georganiseerd waarbij een QR-code verplicht is. "Er is er ook een in de Grolsch Veste", weet Hesselink. "Maar daar stond het op de uitnodiging. Toch blijft het absurd dat je als volksvertegenwoordiger je werk niet kunt doen."

'Menselijke fout'

"Het standpunt van de provincie is dat iedereen activiteiten die wij als provincie organiseren moeten kunnen bezoeken", schrijft Commissaris van de Koning, Andries Heidema. Activiteiten vinden daarom op anderhalve meter-afstand of hybride (deels digitaal) plaats. Vergaderingen en openbare bijeenkomsten in het provinciehuis zelf zijn toegestaan zonder coronapas. "Door een menselijke fout is afgeweken van dit beleid." Heidema zegt dat 'te betreuren'. "Daar trekt de provincie als organisatie uiteraard lering uit. De twee Statenleden zullen op een later moment alsnog de informatie die is gedeeld tijdens het werkbezoek tot zich kunnen nemen, en krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen. Via de griffier zijn excuses aangeboden."