Overijsselse oproep aan kabinet: 'Meer aandacht voor spoorverbinding Zwolle-Twente-Münster'

De samenwerkende instanties willen het huidige én het nog te vormen kabinet oproepen om meer aandacht te besteden aan de toekomst van de spoorlijn tussen Zwolle, Twente en Münster. Die spoorlijn wordt nu nog onvoldoende benut, zo blijkt uit een onderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd.

Grensoverschrijdende spoorverbinding

In perscentrum Nieuwspoort in Den Haag laten de samenwerkende instanties zien welke kansen en mogelijkheden deze belangrijke grensoverschrijdende verbinding zou hebben als er meer aandacht voor is. Onder meer wordt een onderzoek gepresenteerd naar reistijdwinsten die haalbaar zijn tussen de Randstad, Oost-Nederland en verschillende bestemmingen in Duitsland. Er is gekozen voor een presentatie in Den Haag, zodat zoveel mogelijk Kamerleden en andere betrokkenen de kans hebben om zich te laten voorlichten.

Het is voor de wijde regio van belang dat deze spoorlijn zich verder kan ontwikkelen en dat is ook duidelijk gebleken uit het onderzoek. Gedeputeerde Bert Boerman wil de aanwezige Kamerleden vanochtend vertellen welke voordelen deze spoorverbinding heeft en hoe de mogelijkheden verder benut kunnen worden. Burgemeester Peter Snijders van Zwolle spreekt de Kamerleden toe en dat doen ook Regina Nieuwmeijer van Twente Board en Dinand de Jong van de EUREGIO.

Kamerleden

Verschillende Kamerleden van uiteenlopende partijen hebben zich inmiddels aangemeld voor de bijeenkomst in perscentrum Nieuwspoort. Later op de dag meer nieuws over deze oproep van de provincie Overijssel.