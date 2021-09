Kamerleden zien belang van spoorlijn Zwolle-Münster, maar zonder nieuw kabinet wordt niets concreet

Overijssel presenteerde vanmorgen de resultaten uit een onderzoek naar de verbinding tussen Zwolle, Twente en Duitsland. Uit een quickscan blijkt dat er zeker een half uur tijdwinst is te boeken voor een reis met de trein vanuit de Randstad naar Enschede. Overijssel, het samenwerkingsverband EUREGIO, Twenteboard en de regio Zwolle, willen dat het enkele spoorlijntje vanaf Zwolle wordt verbreed.

3,5 miljard

Om die snellere treinverbinding binnen tien jaar operationeel te hebben is 3,5 miljard euro nodig. Dat geld komt deels van de Europese Unie, maar ook Duitsland, de provincie Overijssel, de regio Zwolle en Twente willen bijdragen. Het gros van het geld zal vanuit Den Haag moeten komen.

Gedeputeerde Boerman legt uit wat de voordelen zijn van verbreding van het spoor tussen Zwolle, Twente en Munster (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Los van de reistijdwinst heeft een upgrade van het spoor van Zwolle naar Twente nog meer voordelen. Vooral economisch kunnen we er in de regio van profiteren, zo blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel.

Kamerleden

CDA-Kamerlid Hilde Palland komt uit Kampen en is enthousiast over de oproep aan het kabinet. "Ik denk dat het heel erg van belang is voor de ontwikkeling van Zwolle en Twente. Ook de grensoverschrijdende mogelijkheden richting Münster nemen toe. Het is voor studenten van belang, voor het bedrijfsleven is het van belang en ook voor de mensen die wonen en werken in het grensgebied kan het veel betekenen."

SGP-Kamerlid Chris Stoffers: "Ik denk dat het goed is om het zaadje nu te planten. Dan moeten we met elkaar kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven, want ik denk dat dit echt wel de goede beweging is om te maken".

Overzichtskaart van de te verbreden spoorlijn (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Kersvers Kamerlid voor de VVD Fahid Minhas is enthousiast, maar ook realistisch: "We zien de voordelen van verbreding, maar tegelijkertijd zien we ook dat er geld voor nodig is. Dat is echt iets voor het nieuwe kabinet. Daar gaat het huidige kabinet niet over, dus dit plan is echt iets voor de formatietafel".

'Goeie timing'

De Overijsselse delegatie is na afloop tevreden. De afgehuurde zaal in perscentrum Nieuwspoort was goed gevuld en dat is op het vroege tijdstip op de dag al opmerkelijk. Dat het kabinet niet direct aan te spreken is, dat wil niet zeggen dat de timing van deze oproep slecht is.

Burgemeester Snijders van Zwolle: "Wij denken dat het moment heel erg goed gekozen is. Eind oktober is er een groot en belangrijk debat in de Kamer. Een internationaal groot spoorwegdebat waarin de Kamer met de minister gaat praten over hoe die grensoverschrijdende spoorlijnen vorm moeten gaan krijgen. Dus dit is het perfecte moment om ons plan hier vandaag voor te leggen. De EuregioRail noemen we het: Zwolle, Twente, Münster."