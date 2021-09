Twentse 'Godfather' Simo D. beledigt officier van justitie in De Bunker: 'Fuck op!'

De zelfbenoemde Twentse Godfather Simo D. is tegenover de officier van justitie ontstoken in woede. Het gebeurde bij een voorbereidende rechtszitting tegen hem en zijn veronderstelde rechterhand in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam. "Fuck toch op kankerlijer", riep hij tegen de officier, waarna hij woedend de zaal verliet.

Simo wordt ervan verdacht dat hij een serie aan moordaanslagen in Twente en Gronau heeft verordonneerd vanuit een gevangeniscel in Duitsland. Daar zat hij vast voor drugshandel. Volgens het OM is er veel bewijs tegen hem, bestaande uit berichten en getuigen.

Leven van getuige op het spel

Eén van die getuigen wordt ernstig bedreigd. Het gaat om een Enschedeër met Braziliaanse roots. Die heeft vrijuit over Simo en zijn kompanen, twee vermeende 'tattookillers', verklaard. Volgens de officier van justitie staat het leven van de getuige "op het spel". Het is één van de redenen waarom de zaak in De Bunker wordt gehouden. Daarnaast bestaan tussen verschillende hoofdrolspelers in de strafzaak grote spanningen.

Ook tussen Simo en zijn vermeende rechterhand, bijgenaamd Bril, botert het niet. Simo heeft bij zijn verhoren de schuld van de moordaanslagen in de schoenen van Bril geschoven. "Ik heb wel gezegd dat bepaalde mensen klappen verdienen, maar Bril en de uitvoerders zijn zelf veel te ver gegaan." Bril ontkent dat ten stelligste. Hij moet nog verhoord worden bij de politie.

'Fuck op!'

In de serie aanslagen werd onder meer een Enschedese kapper in brand gestoken. Volgens de bedreigde getuige moest die kapper van Simo "zo pijnlijk mogelijk dood". Reden zou zijn dat de kapper seks had gehad met Simo's vrouw. Omdat het OM vandaag in eerste instantie adviseerde om de vrouw niet te laten horen door de verdediging, ontstak Simo in woede. "Fuck toch op, kankerlijer!", riep hij tegen de officier. "Wat probeer je te verkopen hier?" Daarna verliet hij woest de zaal.

Na een korte schorsing die werd ingelast door de rechtbank: "Dan kan het hoofd even gekoeld worden", ging de zaak verder. Simo bood excuses aan voor zijn gedrag. "Mijn excuses dat ik boos op jou was." Om vervolgens verder te gaan: "Ik begrijp dat je ons graag wil veroordelen, maar wij moeten wel een eerlijke kans krijgen om ons te verdedigen. Het is een grote zaak, het gaat niet om een simpele winkeldiefstal".

Hotshots Satudarah

Naast het in brand steken van de kapper, zou hij ook opdracht hebben gegeven om een man uit Gronau te vermoorden en panden die gelieerd zijn aan motorclub Satudarah te beschieten. Dat laatste gebeurde in september 2017. Toen werden onder meer een huis aan de Enschedese Benkoelenstraat en de even verderop gelegen Club LuxXx beschoten. In het huis lagen mensen te slapen, de kogels lagen tussen de lakens. Bij de club waren nog maar net mensen vertrokken. "Dat waren de hotshots van Satudarah", zegt de officier. "De club was hun honk."

Fantast

Simo's advocaat, maar ook die van medeverdachte Bril, willen graag meerdere getuigen horen. Zo willen ze graag de bedreigde Braziliaanse getuige horen, in hun ogen 'een fantast'. "Trek maar gerust twee of drie dagen voor hem uit. Daar zijn we niet in een ochtendje mee klaar", aldus strafpleiter Stijn Franken.

Ook willen ze een Tukker horen uit 'de cirkel van Satudrah'. Deze Tukker heeft verschillende belastende getuigen naar de politie 'gebracht'. Maar de verdediging van Simo en Bril denkt dat de getuigen niet vrijwillig met hem mee zijn gegaan. "Mogelijk is daar veel geweld gebruikt. Hoe betrouwbaar zijn de getuigenissen dan nog?"

Bril zegt daar zelf over: "Zonder de leugens van die man zou het OM helemaal geen zaak tegen mij hebben. De getuigen hebben onder zijn druk verklaringen afgelegd. Ze zijn afgeperst en mishandeld. Daar durven ze geen aangifte van te doen".

Ironchat

Inmiddels telt het strafdossier tegen Simo en Bril 12.000 pagina's. Daar gaat nog meer bijkomen. Zo worden waarschijnlijk pakketten vol chats toegevoegd, verstuurd met het encryptieprogramma Ironchat. De politie heeft die berichten kunnen ontsleutelen en zo meegelezen met de berichten. Ook komen de verhoren van Bril er nog bij. Hij heeft toegezegd bij de politie te gaan praten.

Een volgende zitting in De Bunker is halverwege december gepland. Het eindproces is niet eerder dan in het voorjaar.