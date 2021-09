Heracles treft stuntploeg, FC Twente wil ook FC Groningen aan de zegekar

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Groningen – FC Twente

Afgaande op de recente resultaten is FC Twente zwaar favoriet in de Euroborg. De Enschedese ploeg won de laatste vier duels, terwijl FC Groningen al zes wedstrijden wacht op een zege.

De laatste Twentse nederlaag in Groningen dateert van vier jaar geleden, toen bezorgde Oussama Idrissi FC Groningen de 1-0 overwinning.

Het seizoen voor die nederlaag (2016/17) maakten FC Twente en FC Groningen er twee spektakelstukken van. In Groningen won FC Twente met 3-4, vooral door een hattrick van Enes Ünal. In Enschede viel zelfs nog een goal meer: 3-5 in het voordeel van de Groningers.

Ron Jans was zowel speler, trainer als technisch manager bij FC Groningen. In 1983 leed FC Twente met 6-1 de grootste nederlaag bij FC Groningen en Jans was toen een van de doelpuntenmakers.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur.

Enes Ünal was ooit de grote man tegen FC Groningen (Foto: Orange Pictures)

RKC – Go Ahead Eagles

De allereerste gedachten bij RKC – Go Ahead Eagles gaan natuurlijk terug naar de play-offs in 2019. In Waalwijk bleef het 0-0 waarna een krankzinnig duel in Deventer volgde. RKC won in de Adelaarshorst met 4-5 en promoveerde destijds naar de eredivisie.

Het laatste eredivisieduel in Waalwijk tussen beide ploegen vond plaats in augustus 2013. Erik Falkenburg was goed voor een hattrick en Marnix Kolder benutte een strafschop: 1-4 in het voordeel van Go Ahead.

Als Go Ahead erin slaagt om drie punten te pakken dan wordt het de eerste uitzege van dit seizoen en de eerste eredivisiezege op vreemde bodem sinds april 2017.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur.

Erik Falkenburg maakte in 2013 een hattrick tegen RKC (Foto: ANP)

Heracles – Willem II

Met Willem II treft Heracles dé verrassing van dit seizoen. De Tilburgers klopten afgelopen zaterdag PSV en staan nu knap tweede. Koploper Ajax én Willem II zijn de enige ploegen in de eredivisie die dit seizoen nog geen uitwedstrijd verloren.

Heracles bewaart uitstekende herinneringen aan de laatste twee ontmoetingen in Almelo. In april van dit jaar prijkte er 4-0 op het scorebord door Sinan Bakis (2x), Robin Pröpper en Rai Vloet.

Ook in de voorlaatste ontmoeting scoorde Heracles vier keer: Cyriel Dessers (2x), Silvester van de Water en Mauro Junior tekenden toen voor de treffers in het duel dat eindigde in 4-1.

De historische thuisbalans in de eredivisie tegen Willem II is na zestien duels zwaar in het voordeel van de Almeloërs. Willem II won nog maar drie keer op het hoogste niveau in Almelo.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur.

Bakis maakte er vorig seizoen twee tegen Willem II (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle – Heerenveen

PEC Zwolle staat onderaan in de eredivisie en wacht nu al zeven duels op een overwinning, geen enkele ploeg in het betaalde voetbal ‘presteert’ dat.

In februari van dit jaar was PEC Zwolle nog met 4-1 te sterk voor Heerenveen. Het was de wedstrijd waarin Lee-Roy Echteld eenmalig op de bank zat als interim-coach na het ontslag van John Stegeman. Virgil Misdijan, Thomas Buitink, Bram van Polen en Eliano Reijnders bogen na rust een 0-1 achterstand om in de zege.

PEC en Heerenveen ontmoeten elkaar al sinds de start van het betaalde voetbal in 1956, maar het eerste eredivisieduel vond pas plaats in het seizoen 2002/03. Van de tien wedstrijden in Zwolle op het hoogste niveau verloor PEC er maar drie.

Aftrap: zaterdag 20.00 uur.

