Politie vindt verschillende kaliber kogels na schietpartij Twekkelerveld Enschede

Rond tien voor half twee in de nacht zijn meerdere luide knallen te horen in de wijk Twekkelerveld. Het echtpaar dat een appartement bewoont in woonzorgcomplex Twekkelerveld komt die nacht met de schrik vrij. Ze zijn in hun woning aanwezig, maar niet in de woonkamer waar op dat moment een kogel dwars door de ruit vliegt.

'Daders hebben enorm risico genomen'

"Waarom er juist op dat appartement geschoten is, dat is voor ons ook onduidelijk", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "We hebben geen idee wat het motief hiervoor is. We denken dat deze kogels per ongeluk in het pand en door de ruit zijn gegaan. Dat betekent dus dat de schutters in het wilde weg hebben geschoten. Daarmee hebben ze een enorm risico genomen, want er had net iemand door de woonkamer kunnen lopen."

Volgens de politie lijkt het erop dat er heen en weer is geschoten door meerdere schutters. Er zijn verschillende kaliber kogels aangetroffen. Er zijn kort daarna drie personen aangehouden. Een man van 25, een vrouw van 31 en nog een 50-jarige man. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident.

Audi en motorscooter

"We zijn nog op zoek naar meer getuigen", vertelt woordvoerder Strijbosch. "Rond de tijd dat er is geschoten rijden meerdere voertuigen door de straat. We zien een motorscooter die heen en weer rijdt en ook een Audi. We willen graag weten wie de inzittenden van die auto zijn en wie de motorscooter bestuurt. Het is opvallend dat ze daar op dat moment zijn, maar het maakt ze nog geen verdachten. Het kunnen belangrijke getuigen voor ons zijn."

Onder meer deze motorscooter en een Audi rijden door de wijk rond de tijd van het schietincident (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Ook rijden er vlak voor de schietpartij een kleinere en grotere auto door de straat. De politie hoopt dat iemand de voertuigen herkent, of dat de inzittenden zelf contact opnemen. "De bestuurders kunnen de schutters zijn tegengekomen of iets van het schieten hebben gezien. Die informatie krijgen wij graag", zegt Strijbosch. "Uiteraard mag de informatie ook anoniem worden doorgegeven bij Meld Misdaad Anoniem. Dat staat los van de politie en er worden gegarandeerd geen gegevens van bellers genoteerd."

