Leden aanhoudingseenheid politie belaagd en mishandeld in Zwolle; twee mannen worden gezocht

De confrontatie vond plaats in de Indische buurt in Zwolle (Foto: Google Streetview)

De politie zoekt twee mannen die worden verdacht van het belagen en mishandelen van leden van een aanhoudingseenheid. De groep agenten in burger werd op zondagavond 27 juni naar de Indische buurt in Zwolle gestuurd, omdat het daar al de hele avond onrustig was.

Het is de avond dat het Nederlands elftal in de achtste finale van het EK voetbal verliest van Tsjechië. Op veel plekken verdwenen nog dezelfde avond de oranje vlaggetjes uit de straten en werd de teleurstelling in stilte verwerkt. Maar in Zwolle moest de politie even stevig ingrijpen.

'Openbare orde werd verstoord'

"We kregen meldingen dat het al de hele avond onrustig was in de Indische buurt", vertelt woordvoerder Sven Strijbosch van de politie. "Vooral rond de Vlasakkers en de Javastraat. De openbare orde werd daar verstoord. Daarom zijn er leden van een aanhoudingseenheid naar de wijk gestuurd."

Hun opdracht was om onopvallend een beeld te krijgen van de raddraaiers. Een warm welkom kregen ze echter niet, want hoewel ze niet herkenbaar waren als politieambtenaren, werden ze al snel herkend door een groep opgefokte en agressieve personen.

Leden van de aanhoudingseenheid vertellen hun verhaal:

"Bij het ingaan van de wijk werden wij meteen fors verbaal bedreigd door meerdere bewoners", vertelt een van de leden van de aanhoudingseenheid. "Ze schreeuwden k.....wouten, k.... op uit onze wijk, k....lijers. We hebben toen besloten om ons terug te trekken, want de opdracht die we daar hadden - een beeld krijgen van de raddraaiers - konden we niet meer uitvoeren. Op het moment dat wij ons terugtrokken leek het wel of een groep hyena's een gewond dier aanviel. Met gebalde vuisten kwamen ze op ons af en de blikken bier werden in een horizontale lijn naar ons gegooid."

Ik heb er zelf een zware hersenschudding aan overgehouden lid van aanhoudingseenheid

Door de geweldsexplosie raken er meerdere leden van de eenheid gewond. "Een collega werd door drie mannen naar de grond toe gewerkt, ze bleven slaan en schoppen. Ik kreeg zelf ook ineens een harde klap op mijn voorhoofd. We hebben de gevallen collega overeind geholpen en zijn al vechtend naar achteren getrokken. Er was veel stress, het was een enorme geweldsexplosie en echt totaal onnodig. Ik heb er zelf een zware hersenschudding aan overgehouden en daardoor heb ik een paar weken niet kunnen werken."

Mobiele Eenheid

Uiteindelijk hebben de leden van het team zich uit de wijk kunnen vechten totdat ze veilig bij hun bus waren. De Mobiele Eenheid heeft daarna de orde hersteld. "Doordat veel agenten bodycams dragen hebben we meerdere belagers in beeld kunnen krijgen", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "Een aantal is al herkend en aangehouden, maar we zoeken nog de laatste twee."

Het gaat om deze twee mannen:

De politie hoopt dat de mannen zichzelf melden, of dat ze door iemand worden herkend. "Hun gedrag is echt onacceptabel", zegt Strijbosch stellig. "Zoveel geweld tegen politieagenten gebruiken, terwijl zij hun werk doen en ervoor zorgen dat de buurt veilig blijft. Daar mogen ze niet ongestraft mee wegkomen."

Tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Stuur politie Zwolle een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier