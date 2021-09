Hoe sneu: inbrekers stelen scootmobiel van 89-jarige vrouw uit Haaksbergen

De inbrekers lopen in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 september door de Haarweg, niet ver van bedrijventerrein Stepelo in Haaksbergen. Rond half drie is te zien dat een van hen een breekijzer in zijn hand heeft. Ze lopen de oprit op van de 89-jarige vrouw die slecht ter been is, een kwartiertje later rollen ze haar scootmobiel van de oprit. Om die te stelen hebben ze haar schuur naast het huis opengebroken.

Tekst gaat verder onder de video

Vervolgens loopt het duo met de scootmobiel over de Haarweg in de richting van de Oude Boekeloseweg. Ze lopen nog even de oprit op van de overbuurman, omdat ze niet gezien willen worden door een fietser die op dat moment door de straat fietst.

'Trieste actie'

"Het is echt een trieste actie van deze inbrekers", zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "Het is onduidelijk of dit een gerichte diefstal is geweest, of dat ze de scootmobiel zagen staan en dachten: we breken die schuur open en pakken gewoon iets dat ons waardevol lijkt. Er is in diezelfde nacht ook bij buurtbewoners ingebroken. Daarbij is onder meer een bladblazer buitgemaakt. Daar hebben we geen beelden van, dus we weten ook niet of dat om dezelfde inbrekers gaat."

De gestolen scootmobiel (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

De scootmobiel - een Kymco, type Midi XLS - is nog steeds zoek. "We hopen dat iemand deze op of na zondag 5 september nog heeft gezien", zegt Strijbosch. "Misschien is deze ergens te koop aangeboden. Dat kan gebeurd zijn via Marktplaats, of misschien hebben ze 'm proberen te verkopen aan een dealer van scootmobielen. Wij horen dat graag. De oplader van de scootmobiel hebben ze ook meegenomen."

Tips?

Weet je wie de inbrekers zijn of waar de scootmobiel is gebleven? Laat het weten!

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur politie Haaksbergen een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000