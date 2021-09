Verhoudingen in Bornse politiek op scherp: "Het zijn amateurs, laat ze naar de toneelvereniging gaan"

Hij liep weg, gisteravond. Uit onvrede met de gang van zaken in de gemeenteraad. "Ik ben nog nooit uit een raadsvergadering weggelopen", zegt hij een dag later. "Dat vind ik normaal een zwaktebod." Maar de woede over de gang van zaken in de raad was zo groot dat hij geen andere mogelijkheid zag. En ook vandaag wordt Graafhuis weer boos als hij er aan terugdenkt.

"Het CDA heeft bewezen onbetrouwbaar te zijn, laf te zijn en niet het debat aan te kunnen. Kijk als je het vermogen niet hebt om een debat te voeren, dan ga je rare dingen doen. En dit is een voorbeeld daarvan", zegt hij verwijzend naar het verloop van het debat in de raad, gisteravond. CDA-fractievoorzitter Bert Oude Lansink is volgens Graafhuis overigens niet de enige in de raad die geen debat kan voeren. "Bij velen in de gemeenteraad van Borne is dat gewoon zo."

Als we de wedstrijd opnieuw zouden mogen doen, dan is de vraag of we het weer zo zouden doen CDA-fractievoorzitter Bert Oude Lansink

"Ze hebben gisteren aangetoond dat ze niet waardig zijn om volksvertegenwoordiger te zijn", vervolgt Graafhuis, wijzend naar het CDA. "Ze treden de democratische spelregels met voeten. Dit zijn amateurs, laat ze alsjeblieft naar de toneelvereniging gaan. Misschien weigeren die ze zelfs. De essentie van de democratie hebben zij vermoord en voor ons is er nu echt sprake van een vertrouwensbreuk."

Gemengde gevoelens

CDA-fractievoorzitter Bert Oude Lansink kijkt met gemengde gevoelens terug op de avond die achter hem ligt. "Als we de wedstrijd opnieuw zouden mogen doen, dan is de vraag of we het zo weer zouden doen. Ik denk dat we het de volgende keer niet zo moeten doen."

Burgemeester Pierik gaf gisteren al aan dat het verloop van de gemeenteraadsvergadering niet de schoonheidsprijs verdiende. Maar op het hele proces kijkt hij met een goed gevoel terug. "Ik denk dat het proces in de kern goed verlopen is. Het college heeft gehoor gegeven aan het signaal dat de raad vorig jaar heeft afgegeven dat als het gaat om zo'n belangrijk onderwerp, de raad eigenlijk het laatste woord moet hebben. Dat is hier ook gebeurd. We hebben de inspraak goed gestalte gegeven."

Politieke handwerk

Blijft over de chaos, gisteren in de gemeenteraad. "Dat is dan toch het politieke handwerk dat dan uiteindelijk door de raad tentoon wordt gespreid wat uiteindelijk het beeld bepaalt."