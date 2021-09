Gaat Enschede een belangrijke rol spelen in de internationale luchtvaartwereld?

Van Peru tot België, overal komen de onderzoekers van het DREAMS-project vandaan. Ze zijn deze weken allemaal op de verlaten vliegbasis in Enschede om te kijken welke nieuwe technieken kunnen worden gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld bekeken of een steilere landing de geluidsoverlast beperkt. "Het doel is om data te verzamelen. Dat doen we door heel veel te vliegen hier in Enschede", legt testpiloot Arun Karwal uit.

Steile hoek

Veel vliegen dus. Ook vandaag, ondanks dat de regen met bakken uit de lucht komt. Een landing is normaal gesproken veel geleidelijker dan de manier die vandaag wordt getest. 'De hoek is steiler', zoals de onderzoekers het zelf noemen. Daarnaast wordt ook een nieuw systeem uitgeprobeerd en kijkt men naar de mogelijkheid om twee vliegtuigen op een baan te laten landen.

"Het is hier heel rustig", legt projectleider Frédéric Rooseleer uit. "Dat geeft ons genoeg tijd en ruimte om een serie testvluchten uit te voeren. Nu nog met een kleiner toestel, maar volgende week komt er een TUI-toestel en één van Lufthansa." Dat om ook gegevens over passagierstoestellen te krijgen.

Experimenten

Dat de testvluchten experimenteel zijn, blijkt wel. Zo wordt er steeds volop overlegd en moet zo nu en dan iets worden gewijzigd. Vandaag staat de lichtinstallatie centraal. Want hoe moeten de lampen staan zodat de piloten deze goed zien tijdens het aan de grond brengen van het vliegtuig?

Arun en zijn collega stappen in een Cessna Citation, een soort zakenvliegtuig. Het kleine toestel is helemaal omgebouwd en geschikt gemaakt voor de onderzoeken. In het passagiersgedeelte zitten nog maar drie stoelen, de rest van de ruimte wordt ingenomen door computers en bedrading. De motoren draaien en het vliegtuig stijgt op.

Een van de onderzoekers kijkt steeds mee over de schouders van de twee piloten en pent druk wat gegevens op een dubbelgevouwen A4'tje. Gegevens die later moeten worden ingevoerd. Het grijze wolkendek beperkt deels het uitzicht. Zo nu en dan is een glimp op te vangen van het Twentse landschap. Arun laat een foto op zijn telefoon zien: "Kijk, dit was gisteren. Prachtig helder weer."

'Helemaal niet goed'

Na een kwartier is het alweer tijd om de daling in te zetten. Kijken of de lichtinstallatie goed staat. Het is goed merkbaar dat het toestel sneller daalt dan een passagierstoestel normaal gesproken doet. Het lijkt een beetje alsof het vliegtuig een val maakt.

Als de banden weer over het natte wegdek van de landingsbaan rollen, is de teleurstelling bij de piloten merkbaar. "Nee, dit was helemaal niet goed", zeggen ze. De vlucht is weliswaar veilig verlopen, de daling is ook gelukt, maar toch is er iets. "De lichtinstallatie stond helemaal niet goed, dus we moeten opnieuw", vertelt Arun.

Meer testvluchten

Andere medewerkers zijn inmiddels druk bezig met het anders opstellen van de lampen. "Ze gaan er nu met een ladder bij om het hoger te beoordelen", wijst de piloot naar buiten vanuit het gebouw dat is omgetoverd tot uitvalsbasis. "Vanaf een andere hoogte, kun je in ieder geval beter beoordelen of het in de buurt komt van hoe het moet. Straks dus nog maar een keer."

Nog een keer. En dat zal de komende tijd nog wel vaker gebeuren. De komende twee tot drie weken is het team nog in Enschede voor de testvluchten, omwonenden kunnen daar hinder van ondervinden. Later zal er ook in Frankfurt en in Rome worden geëxperimenteerd.