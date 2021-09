Indrukwekkend laatste eerbetoon voor overleden Syrisch-orthodoxe priester Chori Gabriël Kaya

De Syrisch-orthodoxe priester was ontzettend geliefd binnen de Syrisch-orthodoxe gemeenschap. Daarom is er veel belangstelling voor de uitvaart. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit onder meer Duitsland en Zweden komen mensen om Kaya een laatste eerbetoon te brengen. In de Mariakerk van het Syrisch-orthodoxe Klooster St. Ephrem in Glane vindt vanmiddag de uitvaart plaats.

Om één uur vanmiddag begint de ceremonie met gebeden en liederen. Daarna wordt de priester bijgezet in de grafkelder in het klooster in Glane. Voor die bijzetting werd speciaal toestemming gevraagd bij het Koninklijk Huis. Bij het afscheid van vandaag worden zo'n duizend tot 1.500 mensen verwacht.

Grondlegger

Volgens kerkbestuurder, Habib Faal, was de priester een van de grondleggers van de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Overijssel. Kaya kwam in 1981 vanuit Turkije naar Nederland en werd toen de eerste Syrisch-orthodoxe priester van ons land. Hij bood vluchtelingen een veilig onderkomen en hielp ze een nieuw leven op te bouwen.

Door de snel groeiende gemeenschap, moest er een nieuwe kerk worden bijgebouwd. Dat werd de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo. De populaire priester heeft die kerk maar liefst 39 jaar gediend, voordat hij in oktober 2020 een stapje terugdeed.

Afnemende gezondheid

De Syrisch-orthodoxe priester gaf vorig jaar in verband met zijn verslechterende gezondheid al het stokje over aan Yuhanes BarSaliba. Kaya werd een tijd opgenomen in het ziekenhuis.

Twee weken voor zijn overlijden ging hij naar huis om zijn laatste dagen met zijn familie door te brengen. Daar werd hij omringd door zijn vrouw en zoons. Hij overleed uiteindelijk toen zijn dochter, die in Duitsland woont, bij hem aan zijn bed kwam zitten.

Afscheid

De priester lag sinds zondagavond opgebaard in de Moeder Gods Mariakerk in Hengelo. Op zondag- en maandagavond kon iedereen die dat wilde tijdens de hazza afscheid nemen van de populaire priester. Van deze mogelijkheid werd door veel mensen gebruik gemaakt.

Dinsdag was al de eerste helft van de emotionele uitvaart in de Mariakerk in Hengelo. Veel van de bezoekers van de uitvaart waren in tranen. Het laatste deel van de uitvaart vindt vandaag in de Mariakerk in Glane plaats.