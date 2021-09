Luca de la Torre opnieuw opgeroepen voor nationale ploeg VS

Op vrijdag 8 oktober (Nederlandse tijd) speelt de VS in Austin tegen Jamaica. Daarna reist de ploeg af naar Panama, dat op maandag 11 oktober de tegenstander is in Panama Stad. Op donderdag 14 oktober wacht voor de VS een thuiswedstrijd tegen Costa Rica. Dat duel wordt gespeeld in Columbus.

In de finaleronde van de Concacaf WK-kwalificatie strijden acht landen om drie tickets voor Qatar 2022. De nummer vier van de groep plaatst zich voor de intercontinentale play-off. Alle landen spelen thuis en uit tegen elkaar. Na drie gespeelde wedstrijden heeft de VS als nummer drie evenveel punten als nummer twee Canada en Panama (nummer vier). De laatste kwalificatiewedstrijden in de finaleronde worden in maart 2022 gespeeld.

In maart van dit jaar werd De la Torre drie jaar na zijn eerste interland weer eens opgeroepen voor het nationale elftal.