Criminele activiteiten in garageboxen? Grote controle in Almelo

De controles werden uitgevoerd door inspecteurs van bouw- en woningtoezicht van de gemeente Almelo. In samenwerking met de politie, douane en de belastingdienst.

In Almelo werden vandaag 54 garageboxen gecontroleerd om ondermijning tegen te gaan. (Foto: Gemeente Almelo)

Dubbel doel

Garageboxen zijn gewild voor de opslag van spullen. De verhuurder of eigenaar weet niet altijd wat er precies in die boxen gebeurt. Garageboxen blijken kwetsbaar voor het (ongewild) faciliteren van criminele en ondermijnende activiteiten, heeft de gemeente gemerkt. Ze zijn in dat geval anders in gebruik dan dat het bestemmingsplan toelaat. “Controle van de boxen heeft een dubbel doel: waar het gebruik strijdig is met het bestemmingsplan kunnen we als gemeente het gebruik beëindigen. Tegelijk hechten we er aan garageboxverhuurders weerbaar te maken”, aldus burgemeester Gerritsen.

Almelo is de eerste gemeente in Twente die garageboxen en opslaglocaties controleert.

Resultaten

In vier boxen troffen de inspecteurs materialen voor de inrichting van hennepkwekerijen. Het materiaal uit een van die boxen zou goed geweest zijn voor een plantage van zesduizend planten. In diezelfde box werd ook een nog onbekend aantal kilo illegaal vuurwerk aangetroffen.

In totaal zijn er 54 garageboxen in verschillende delen van de stad bezocht. Vanwege de vondsten was de organisatie meer tijd kwijt en konden minder boxen gecontroleerd dan het aanvankelijke aantal van 70.

Veilige woonomgeving

Verhuurders van een aantal boxen werden kort voor de actie door de controleurs op de hoogte gesteld en gevraagd medewerking te verlenen. “Deze verhuurders reageerden positief op de controle”, meldt burgemeester Gerritsen. “Een veilige woonomgeving is in ieders belang. Vandaar dat ik blij ben met hun medewerking net als met de opbrengst van deze actie. We blijven ons inzetten om eigenaren te helpen zich te beschermen tegen criminele activiteiten van hun huurders.”