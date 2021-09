Grote brand bij metaalverwerker Hoeben in Kampen, NL Alert vanwege enorme rookoverlast

De brand op industrieterrein Haatlandhaven is een forse buitenbrand in een berg oud ijzer. De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand en is met meerdere voertuigen ter plaatse om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. Met een kraan wordt de stapel ijzer uit elkaar getrokken en door de brandweer geblust. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Berg IJzer

Woordvoerder Maurice van Zoelen van de Veiligheidsregio IJsselland geeft aan dat het zeer lastig is om bij de kern van de brand te komen. "De berg ijzer is wel twintig meter hoog, dus het gaat het een hele tijd duren voordat al dat metaal uit elkaar is getrokken en dat is nodig om de brand goed te kunnen blussen." Hij verwacht dat het nog de hele dag kan duren voordat de brand uit is.

Enorme rookoverlast

Bij de brand is sprake van een enorme rookontwikkeling. De brandweer roept op om niet te komen kijken naar de brand en deuren en ramen te sluiten en ventilatie uit te zetten. Het is nog onduidelijk of er bij de brand ook giftige stoffen vrijkomen. Tot nu toe is niet gebleken dat daar sprake van is. De brandweer blijft continu metingen uitvoeren. De rook trekt weg richting Kampereiland. Enkele bewoners van dit gebied hebben zich gemeld met klachten over rookoverlast en stank.

Vaker brand bij metaalverwerkers

In het recente verleden is meermalen sprake geweest van branden op het terrein van metaalverwerkers op het industrieterrein aan de Haatlandhaven in Kampen. Volgens de Veiligheidsregio heeft ook Hoeben Metalen vaker stellen gehad met een afvalbrand.