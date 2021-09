Jon Hermans neemt waar in Tubbergen voor zieke burgemeester Wilmien Haverkamp

Oud-burgemeester van Almelo Jon Hermans gaat tijdelijk waarnemen in Tubbergen voor de zieke burgemeester Wilmien Haverkamp. De Overijsselse Commissaris van de Koning Andries Heidema heeft Jon Hermans inmiddels op het provinciehuis in Zwolle beëdigd als waarnemend burgemeester. De 67-jarige Hermans gaat maandag 4 oktober aan de slag in Tubbergen.

Burgemeester Wilmien Haverkamp-Wenker is al enkele weken afwezig op het gemeentehuis in Tubbergen vanwege ziekte. Haar herstel neemt maar verwachting enige tijd in beslag. In goed overleg met haar, de gemeenteraad en de wethouders, heeft Commissaris van de Koning Andries Heidema daarom besloten om een waarnemend burgemeester in Tubbergen te benoemen. De verwachting is dat Hermans die taak zeker een aantal maanden op zich zal nemen. In ieder geval tot 1 januari 2022.

Zeer ervaren bestuurder

Jon Hermans (67) is een zeer ervaren bestuurder. Zij was vijftien jaar burgemeester, achtereenvolgens van Ouderkerk, Ridderkerk en Almelo. Ze begon haar loopbaan in de gezondheidszorg en was politiek bestuurlijk actief als fractievoorzitter en wethouder in de Twentse gemeente Losser. De afgelopen jaren was zij in meerdere gemeenten waarnemend burgemeester. Het meest recent deed ze dat vorig jaar nog op Terschelling.

Continuïteit van bestuur

Heidema: "Ik heb waardering voor de wijze waarop het college in Tubbergen de afgelopen weken, samen met de gemeenteraad, op een zorgvuldige manier het bestuurlijke werk doet bij afwezigheid van Wilmien Haverkamp. Maar omdat haar herstel nog enkele maanden kan duren, vind ik het voor de continuïteit van bestuur van belang dat Tubbergen de komende tijd kan terugvallen op een tijdelijke burgemeester".