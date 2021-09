Overijssel in middenmoot: zo snel stijgt de gemiddelde WOZ-waarde in jouw gemeente

De woningwaarde in Overijssel blijft stijgen (Foto: Google Maps)

De gemiddelde WOZ-waarde in Overijssel blijft onverminderd hard stijgen. In onze provincie was een woning op 1 januari van dit jaar gemiddeld 250.000 euro waard. Een stijging van 6,4 procent ten opzichte van een jaar eerder, toen de WOZ-waarde gemiddeld nog 235.000 euro was.

Daarmee stijgt de WOZ-waarde in onze provincie overigens nog net iets minder snel dan het landelijke gemiddelde. Op 1 januari 2021 bedroeg de gemiddelde woningwaarde in Nederland 290.000 euro. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De WOZ-waarde (Waarde Onroerende Zaken) is de waardebepaling van woningen door gemeenten, waarbij gekeken wordt naar verkoopprijzen, type woning, grootte en ligging. Het gaat om alle woningen, dus ook huurwoningen en niet-verkochte koopwoningen.

Hengelo snelste stijger

Van de 25 Overijsselse gemeenten steeg de WOZ-waarde nergens zo fors als in Hengelo. Was de gemiddelde woningwaarde op 1 januari 2020 nog 203.000 euro, een jaar later bedroeg die 221.000 euro, een stijging van 8,9 procent. Zwartewaterland sluit de rij met een stijging van 'slechts' 4,9 procent.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2021 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2020.

Dalfsen het duurst

In de gemeente Dalfsen is een woning, net als de afgelopen jaren, het meeste waard: de WOZ-waarde steeg daar het afgelopen jaar naar gemiddeld 330.000 euro. De laagste gemiddelde woningwaarde van Overijssel wordt genoteerd in Almelo: 198.000 euro.