Stoptober begonnen: zoveel mensen roken in jouw gemeente

Het is 1 oktober en sinds een aantal jaar is dat het startsein van 'Stoptober', een jaarlijkse campagne om 28 dagen niet te roken en er uiteindelijk ook helemaal mee te stoppen. Een op de vijf Overijsselaars steekt nog wel eens een sigaar, sigaret of shag op.

Dat blijkt uit de meest recente Gezondheidsmonitor , een enquête uitgevoerd onder meer dan een half miljoen Nederlanders. Om precies te zijn rookt 17,4 procent van de Overijsselaars wel eens, waarmee we het iets minder goed doen dan het landelijke gemiddelde. Over heel Nederland gezien steekt 16,7 procent van de inwoners er wel eens eentje op.

We vroegen mensen in Deventer of ze plannen hebben om te stoppen met roken:

Van de 25 Overijsselse gemeenten vinden we in Almelo het hoogste percentage rokers: 21,8 procent. Ook Kampen scoort hoog met 21,1 procent. Relatief gezien huisvest de gemeente Dalfsen de minste rokers (12,5 procent), terwijl er ook in Wierden (13,1 procent) en Raalte (13,2 procent) niet veel tabak doorheen gaat. In alle gemeenten zijn het vooral de mannen die roken, al is in Steenwijkerland het verschil tussen mannen en vrouwen klein.

Stoppoging

Volgens het Trimbos Instituut wil een groot deel van de rokers eigenlijk stoppen. Rokers die een serieuze stoppoging willen doen kunnen dat zelf proberen, maar kunnen ook aankloppen bij de huisarts. Sinds begin 2020 wordt een programma via de huisarts volledig vergoed en tellen de kosten zelfs niet mee mee binnen het eigen risico, mits het de eerste keer is dat je het stopprogramma doorloopt.

Cijfers van zorgdatabureau Vektis laten zien dat er in de eerste vijf maanden van vorig jaar al meer 'stoppers' aanklopten bij de huisarts dan in heel 2019. Hoe de coronapandemie de cijfers over roken en stoppen met roken heeft beïnvloed is nog niet duidelijk.