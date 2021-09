Oproep Heracles Almelo: stop met bier gooien en het veld betreden

Direct na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Bas Nijhuis bestormden veel jonge fans het speelveld van Erve Asito. Dat is uit den boze, benadrukt Heracles.

Geduld bewaren

"Zo lang onze spelers of die van de tegenpartij nog op het veld staan, is dat veld voor hen alleen. En ook daarna kan het vanwege overige werkzaamheden op en rond het veld (bijvoorbeeld voor de live televisie-uitzending van ESPN) zo zijn dat kinderen moeten wachten totdat zij het veld op mogen. Hoe graag we kinderen na de wedstrijd ook zien voetballen op het veld van Erve Asito, dat kan alléén vanaf het moment dat onze stewards daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. We roepen alle ouders op om samen met hun kinderen geduld te bewaren."

Ook het gooien van bier is een doorn in het oog van de Almelose cub. "Voor onze spelers, die van de tegenstanders en ook medesupporters is dat onprettig. Bovendien vormt het een groot risico op het (tijdelijk) stilleggen van de wedstrijd met bijkomende gevolgen."

Stadionverboden

Heracles waarschuwt dat er sancties kunnen volgen voor supporters die zich misdragen: "We delen liever geen stadionverboden uit, maar zijn genoodzaakt dit te doen bij het overtreden van de afspraken en regels".

Afgelopen weekend mochten de voetbalstadions voor het eerst weer helemaal vol zijn. Vanwege de coronamaatregelen moest een derde van de stoeltjes de afgelopen tijd leeg blijven. Vorig seizoen was er lange tijd zelfs helemaal geen publiek welkom.

Sfeervol

"We willen benadrukken dat we blij zijn met de positieve boost die de sfeer heeft gekregen sinds de terugkeer van onze supporters in ons stadion", schrijft Heracles. "Laten we deze lijn met elkaar doortrekken en van Erve Asito een nog sfeervoller thuis maken, waar we er met elkaar voor zorgen dat er voor de tegenstanders niets te halen is."

Zaterdag speelt Heracles opnieuw een thuiswedstrijd. Dan is Willem II de tegenstander.