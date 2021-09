Brand Kampen woedt nog steeds, locoburgemeester: "Niet goed voor imago recyclingsector"

Rond het middaguur is de situatie op het terrein van Hoeben Metalen nog vrijwel hetzelfde als acht uur eerder, toen de brand door onbekende oorzaak uitbrak. De brand is nog niet onder controle, vandaar dat een gespecialiseerd blusvoertuig van Lelystad Airport wordt 'ingevlogen'. Deze crashtender kan in één klap dertienduizend liter water op het vuur kieperen. "Dat extra geweld hebben we wel nodig om de brand meester te worden", aldus een brandweerwoordvoerder.

De verwachting is dat het wel tot de avond kan duren voordat de brand is geblust. Het vuur zakt steeds verder weg in de schroothoop en is daardoor moeilijk te bereiken. Met kranen en grijpers wordt de schroothoop uit elkaar getrokken om het blussen effectiever te maken.

Heftig

"Er wordt volop ingezet op het snel blussen van het vuur, maar juist door het bluswater ontstaat ook die grote wolk van stoom en rook. Ja, dat is best heftig", zegt Van der Sluis.

De ChristenUnie-wethouder vervangt burgemeester Bort Koelewijn, die recent afscheid nam van de gemeente Kampen. Hij weet dat Koelewijn de laatste jaren om de haverklap te stellen had met branden bij recyclingbedrijven in Kampen. Meermalen in de afgelopen jaren was er sprake van buitenbranden op het bedrijventerrein waar oud ijzer en metaalafval ligt opgeslagen. Vanmorgen werd de stad opnieuw opgeschikt door een grote brand bij Hoeben Metalen.

Tweemaal NL-Alert

De brand in een schroothoop van twintig meter hoog veroorzaakt vooral veel rook- en stank overlast voor de omgeving. Hoewel er continu wordt gemonitord zijn er geen schadelijke stoffen gemeten. "Althans, geen stoffen die risico's voor de volksgezondheid geven", zegt loco-burgemeester Van der Sluis aan.

Toch wordt uit voorzorg tot tweemaal toe in de ochtenduren een NL-Alert uitgegeven met daarin de oproep om deuren en ramen gesloten te houden, niet te ventileren en uit de rook weg te blijven. "Gelukkig staat de wind goed en trekt de rook niet over de stad Kampen, maar over de IJssel weg", signaleert Van der Sluis.

Tweede NL-Alert deze ochtend over rookoverlast brand in Kampen (Foto: RTV Oost/Ties van der Heide)

Wel zijn er op Kampereiland klachten over de rook. Daarnaast is de vraag wat de de rook met de weilanden en het vee in deze omgeving doet. Koeien hoeven vooralsnog nog niet naar binnen.

Risico's beter beheersen

Wat kan Kampen doen aan de terugkerende afvalbranden en de overlast daarvan? Loco-burgemeester Van der Sluis ziet zich voor die vraag gesteld, net als in het verleden zijn voorganger. "Het is niet de eerste keer dat er bij dit bedrijf problemen zijn met de verwerking van metalen. Branden vormen risico's die aan recycling kleven."

"Dat imago doet de sector geen goed. Maar ik vind het te vroeg om te stellen dat dit bedrijf daarom niet op zijn plek is in Kampen. We weten ook niet wat de reden is van deze brand. Ik vind het beter om na te denken hoe we de risico's beter kunnen beheersen."