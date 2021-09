Friesland brengt nieuwe burgemeester eervol met Statenjacht naar Kampen

Sander de Rouwe, de nieuwe burgemeester van Kampen, wordt vrijdag eervol uitgezwaaid door de provincie Friesland. Dat gebeurt op Statenjacht Friso. De Rouwe was tot voor kort Statenlid in Friesland en zegde die baan op om burgemeester van Kampen te worden.

Als je op die manier wordt uitgezwaaid dan is dat een grote eer, zegt Gerhard Pietersma, schipper op Statenjacht Friso. In Friesland gaan ze de Rouwe missen als gedeputeerde en juist vanwege zijn goede reputatie verdient hij het om op een eervolle manier te worden uitgezwaaid. Pietersma had donderdag al met het schip koers gezet naar Kampen. De Rouwe zal vrijdagochtend ergens aan boord gaan.

Feest

Vrijdagmiddag rond twaalf uur wordt het zeilschip verwacht in de haven van Kampen. Op de IJsselkade zal een feestelijke ontvangst worden georganiseerd. Publiek mag daar bij zijn. Volgens de gemeente is er ruimte genoeg voor belangstellenden om het schip te verwelkomen.

Boeier

Het schip is een zogeheten boeier en is gebouwd in 1894 in Joure. Sinds 1954 is het schip van de provincie en wordt gezien als een belangrijk symbool van Friesland. Het wordt vooral gebruikt voor promotiedoeleinden.